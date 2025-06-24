Понад тисяча танкерів скупчились у Перській затоці й ризикують зіткнутись через вимкнення Іраном GPS

Танкери з нафтою. Ілюстративне фото: росЗМІ

Судноплавство в Перській затоці стикається з серйозними заторами, оскільки глушіння GPS Іраном збільшило ризик зіткнень нафтових танкерів. Експерти побоюються, що у вузькому місці Ормузької протоки танкери почнуть стикатись, що загрожує екологічною катастрофою.

Про це пише аналітична компанія S&P Global.

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Скупчення танкерів в Перській затоці. Фото: Скриншот

Експерти агенції наголошують, що вимкнення GPS змушує операторів суден обмежувати транзит лише світловим часом, що призвело до затримки майже на 1000 суден з минулого тижня.

"Існують не лише побоювання, що на кораблі можуть напасти, але й нагальна проблема полягає в тому, як вивезти нещодавні вантажі з Перської затоки", — сказало у доповіді агенції.

Це операційне обмеження створило безпрецедентний затор на одному з найважливіших у світі транзитних маршрутів енергії. Ормузька протока з'єднує Перську затоку з Аравійським морем. Через протоку проходить приблизно 20 мільйонів барелів на добу морської сирої нафти, конденсату та очищеного палива.

Інші учасники ринку також звернули увагу на проблему глушіння GPS, яке спричиняє серйозні перебої в Перській затоці.

"Відсутність зв’язку стає дуже частим явищем. Багато суден не в змозі зв’язатися", — сказав керівник судноплавної компанії, чия компанія зіткнулася з цією проблемою.

Навіть якщо не буде прямого нападу на кораблі, не можна виключати можливість зіткнень, оскільки коли GPS глушиться, визначення місцезнаходження інших суден поблизу стає надзвичайно складним, а навігація порушується, сказав керівник.

Що буди у випадку перекриття Ормузької протоки Іраном

Танкерні брокери заявили, що в найгіршому випадку, якщо стратегічну протоку буде закрито, вантажоперевезення різко скоротяться, оскільки кілька танкерів не матимуть іншого вибору, окрім як простоювати.

Ормузька протока забезпечує Ірану значний грошовий потік, оскільки багата на нафту країна експортує сиру нафту до таких країн, як Китай, попри санкції США.

Раніше ми інформували, що іранський парламент схвалив резолюцію про можливе закриття Ормузької протоки. Це стало відповіддю на повідомлення про удари США по ядерних об’єктах Ірану.

Також повідомлялось, що РФ чи навряд буде допомагати військовим флотом Ірану. Це пов'язано зі складнощами переправлення військових кораблів та ризиками.