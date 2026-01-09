На месторождения россиян в Ираке теперь претендуют компании США после национализации правительством страны

Нефтяное месторождение Западная Курна-2. Фото: росСМИ

Кабинет министров Ирака утвердил планы национализации операций на нефтяном месторождении Западная Курна-2, одном из крупнейших в мире. Таким образом правительство стремится предотвратить сбои, вызванные санкциями США, наложенными против российского Лукойла, владевшего 75% предприятия.

Об этом информирует Reuters.

Реклама

Читайте также:

Что теперь будет с отобранным у россиян предприятием

Государственная нефтяная компания Basra Oil Company возьмет на себя управление нефтяным месторождением на 12 месяцев.

"Мы стремимся поддерживать бесперебойную добычу, пока Ирак преодолевает неопределенность в отношении санкций США, и будем искать потенциальных покупателей для доли Лукойла в течение 12 месяцев", — сказал один из представителей Basra Oil.

Агентство напоминает, что в ноябре 2025 года Лукойл объявил форс-мажор на Западной Корне-2, поскольку на него наложили санкции вместе с российским нефтяным производителем — Роснефтью.

Сразу после форс-мажора на предприятие положили глаз американские инвесторы, среди которых Exxon Mobil, Chevron и частная инвестиционная компания Carlyl.

У компании есть время до 17 января, чтобы продать свои зарубежные активы в последний срок, установленный Казначейством США.

Агентство отмечает, что это месторождение составляет около 0,5% мировых запасов нефти и 9% добычи в Ираке, втором по величине производителе ОПЕК после Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что 8 января цены на нефть на мировых рынках выросли после двух дней снижения. Это связано с законопроектом США о санкциях против стран, которые ведут бизнес с Россией.

Также стало известно, что крупнейший частный нефтепереработчик Индии остановил закупки российской нефти. В компании отметили, что в январе не ожидают никаких поставок из РФ.