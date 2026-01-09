На родовища росіян в Іраку тепер претендують компанії США після націоналізації урядом країни

Нафтове родовище Західна Курна-2. Фото: росЗМІ

Кабінет міністрів Іраку затвердив плани націоналізації операцій на нафтовому родовищі Західна Курна-2, одному з найбільших у світі. Таким чином уряд прагне запобігти збоям, спричиненим санкціями США, накладеними проти російського Лукойл, що володів 75% підприємства.

Про це інформує Reuters.

Що тепер буде з відібраним у росіян підприємством

Державна нафтова компанія Basra Oil Company візьме на себе управління нафтовим родовищем на 12 місяців.

"Ми прагнемо підтримувати безперебійний видобуток, поки Ірак долає невизначеність щодо санкцій США, і будемо шукати потенційних покупців для частки Лукойла протягом 12 місяців", — сказав один із представників Basra Oil.

Агенція нагадує, що у листопаді 2025 року Лукойл оголосив форс-мажор на Західній Корні-2, оскільки на нього наклали санкції разом із російським нафтовим виробником — Роснефтью.

Відразу після форс-мажору на підприємство поклали око американські інвестори, серед яких Exxon Mobil, Chevron та приватна інвестиційна компанія Carlyl.

Компанія має час до 17 січня, щоб продати свої закордонні активи в останній термін, встановлений Казначейством США.

Агенція зазначає, що це родовище становить близько 0,5% світових запасів нафти та 9% видобуток в Іраку, другому за величиною виробнику ОПЕК після Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялось, що 8 січня ціни на нафту на світових ринках зросли після двох днів зниження. Це пов'язано із законопроєктом США про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією.

Також стало відомо, що найбільший приватний нафтопереробник Індії зупинив закупівлі російської нафти. В компанії наголосили, що у січні не очікують жодних поставок з РФ.