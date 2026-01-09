Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ірак привласнив родовище Лукойла — можуть передати США

Ірак привласнив родовище Лукойла — можуть передати США

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 03:57
На родовища росіян в Іраку тепер претендують компанії США після націоналізації урядом країни
Нафтове родовище Західна Курна-2. Фото: росЗМІ

Кабінет міністрів Іраку затвердив плани націоналізації операцій на нафтовому родовищі Західна Курна-2, одному з найбільших у світі. Таким чином уряд прагне запобігти збоям, спричиненим санкціями США, накладеними проти російського Лукойл, що володів 75% підприємства.

Про це інформує Reuters.

Реклама
Читайте також:

Що тепер буде з відібраним у росіян підприємством

Державна нафтова компанія Basra Oil Company візьме на себе управління нафтовим родовищем на 12 місяців.

"Ми прагнемо підтримувати безперебійний видобуток, поки Ірак долає невизначеність щодо санкцій США, і будемо шукати потенційних покупців для частки Лукойла протягом 12 місяців", — сказав один із представників Basra Oil.

Агенція нагадує, що у листопаді 2025 року Лукойл оголосив форс-мажор на Західній Корні-2, оскільки на нього наклали санкції разом із російським нафтовим виробником — Роснефтью.

Відразу після форс-мажору на підприємство поклали око американські інвестори, серед яких Exxon Mobil, Chevron та приватна інвестиційна компанія Carlyl.

Компанія має час до 17 січня, щоб продати свої закордонні активи в останній термін, встановлений Казначейством США.

Агенція зазначає, що це родовище становить близько 0,5% світових запасів нафти та 9% видобуток в Іраку, другому за величиною виробнику ОПЕК після Саудівської Аравії.

Раніше повідомлялось, що 8 січня ціни на нафту на світових ринках зросли після двох днів зниження. Це пов'язано із законопроєктом США про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією.

Також стало відомо, що найбільший приватний нафтопереробник Індії зупинив закупівлі російської нафти. В компанії наголосили, що у січні не очікують жодних поставок з РФ.

санкції проти Росії США Ірак Роснафта нафта Лукойл
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації