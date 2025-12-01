Капеллан Роман Грищук призвал не считать Иисуса слабым — это старые нарративы РПЦ МП

Мужчина в роли "крутого Иисуса". Иллюстративное фото: росСМИ

Клирик Православной Церкви Украины (ПЦУ) и военный капеллан Роман Грищук заявил, что пришло время разрушить образ Иисуса Христа, "который навязывал Московский патриархат и православие последние несколько веков". Он считает, что традиционное изображение Спасителя не соответствует его реальной фигуре.

Об этом Роман Грищук заявил во время выступления в Волынской богословской академии.

Реклама

Читайте также:

"Худенькое тело и длинные пальцы — это типичный зад**т"

Роман Грищук раскритиковал распространенные иконописные изображения Христа, противопоставляя их образу физически сильной личности.

"Если вы посмотрите на иконы, на которых в основном изображают Христа как человека изящного, с непропорционально маленькой головой, худеньким телом и длинными пальцами, маленькими губами и большим местом, где должен быть мозг и глаза. Мы где-то так и представляем себе Христа. В нашем понимании, когда идет человек с такой вот внешностью и еще с таким согнутым позвоночником, когда голова выпирает вперед. И мы уже на расстоянии знаем, что это типичный зад**т", — заявил клирик.

Грищук отметил, что реальный Христос был другим, личностью сильной духом и телом и мог остро отвечать в публичных спорах.

"Христос таким не был. Это физически сильная, выносливая личность. Мы все слышали проповеди о смирении, но Христос был острым на слово, за словом в карман не лез. Если прочитать 23 главу Евангелия от Матфея, он там весь состоит из крутых афоризмов и эпитетов, которые мы сегодня называем бранью или даже матом, которым Христос щедро покрывал книжников и фарисеев", — добавил клирик ПЦУ.

Таким образом, клирик призывает к более реалистичному восприятию образа Иисуса Христа, отвергая "утонченный" образ, который, по его мнению, был сформирован под влиянием Московского патриархата.

Ранее сообщалось, что в РПЦ МП нашли виновных во всех бедах человечества. Ими оказались ученые и другая интеллигенция.

Также московские попы обвинили российских женщин в пьянстве мужчин. Россияне мужского пола начинают пить, если жены их не слушаются, а это "неестественно".