Головна Новини дня Ісус не був "ботаном" — у ПЦУ закликали вважати його "альфачем"

Ісус не був "ботаном" — у ПЦУ закликали вважати його "альфачем"

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 05:32
Капелан Роман Грищук закликав не вважати Ісуса слабким — це старі наративи РПЦ МП
Чоловік в ролі "крутого Ісуса". Ілюстративне фото: росЗМІ

Клірик Православної Церкви України (ПЦУ) та військовий капелан Роман Грищук заявив, що настав час зруйнувати образ Ісуса Христа, "який нав'язував Московський патріархат та православ'я останні кілька століть". Він вважає, що традиційне зображення Спасителя не відповідає його реальній постаті.

Про це Роман Грищук заявив під час виступу у Волинській богословській академії.

Читайте також:

"Худеньке тіло і довгі пальці — це типовий зад**т"

Роман Грищук розкритикував поширені іконописні зображення Христа, протиставляючи їх образу фізично сильної особистості.

"Якщо ви подивитеся на ікони, на яких в основному зображують Христа як людину витончену, з непропорційно маленькою головою, худеньким тілом і довгими пальцями, маленькими губами і великим місцем, де повинен бути мозок і очі. Ми десь так і уявляємо собі Христа. У нашому розумінні, коли йде людина з такою ось зовнішністю і ще з таким зігнутим хребтом, коли голова випирає вперед. І ми вже на відстані знаємо, що це типовий зад**т" — заявив клірик.

Грищук наголосив, що реальний Христос був іншим, особистістю сильною духом та тілом і міг гостро відповідати у публічних суперечках. 

"Христос таким не був. Це фізично сильна,  витривала особистість. Ми всі чули проповіді про смиренність, але Христос був гострим на слово, за словом в кишеню не ліз. Якщо прочитати 23 розділ Євангелія від Матвія, він там весь складається з крутих афоризмів і епітетів, які ми сьогодні називаємо лайкою або навіть матом, яким Христос щедро покривав книжників і фарисеїв", — додав клірик ПЦУ.

Таким чином, клірик закликає до більш реалістичного сприйняття образу Ісуса Христа, відкидаючи "витончений" образ, який, на його думку, був сформований під впливом Московського патріархату.

Раніше повідомлялось, що у РПЦ МП знайшли винних у всіх бідах людства. Ними виявилися вчені та інша інтелігенція

Також московські попи звинуватили російських жінок у пияцтві чоловіків. Росіяни чоловічої статі починають пити, якщо дружини їх не слухаються, а це є "неприродно".

релігія ПЦУ військовий капелан православні Ісус Христос
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
