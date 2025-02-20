Актер студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин мобилизовался в ВСУ — будет служить в 93-й ОМБр "Холодный яр"

Игорь Ласточкин присоединился к ВСУ — где будет служить
Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин пополнил ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вероятно, он будет служить в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр".
Свое сообщение Ласточкин опубликовал в Instagram.
Ласточкин пошел служить в ВСУ
На своей странице в соцсети актер опубликовал фото автомата и военного билета.
"Сложные времена рождают сильных людей. Один из 4%", — написал Ласточкин.
В комментариях к публикации украинская военнослужащая 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный яр" Ангелина Безотосная написала, что имеет честь служить вместе.
"Честь быть с тобой в одной бригаде", — написала военная.
Ранее стендап-комик Макс Вышинский прокомментировал слухи о том, что все участники "Квартала 95" имеют бронь от мобилизации.
А Президент Украины Владимир Зеленский признался, мечтает ли вернуться на сцену после победы.
Читайте Новини.LIVE!