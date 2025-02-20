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Игорь Ласточкин присоединился к ВСУ — где будет служить

20 февраля 2025 09:44
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Актер студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин мобилизовался в ВСУ — будет служить в 93-й ОМБр "Холодный яр"
Актер Игорь Ласточкин. Фото: 1plus1.ua
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Известный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Игорь Ласточкин пополнил ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вероятно, он будет служить в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр".

Свое сообщение Ласточкин опубликовал в Instagram.

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На своей странице в соцсети актер опубликовал фото автомата и военного билета.

"Сложные времена рождают сильных людей. Один из 4%", — написал Ласточкин.

В комментариях к публикации украинская военнослужащая 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный яр" Ангелина Безотосная написала, что имеет честь служить вместе.

"Честь быть с тобой в одной бригаде", — написала военная.

Ігор Ласточкін мобілізувався в ЗСУ
Сообщение Ласточкина в Instagram

Ранее стендап-комик Макс Вышинский прокомментировал слухи о том, что все участники "Квартала 95" имеют бронь от мобилизации.

А Президент Украины Владимир Зеленский признался, мечтает ли вернуться на сцену после победы.

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