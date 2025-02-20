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Ігор Ласточкін приєднався до ЗСУ — де служитиме

20 лютого 2025 09:44
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Актор студії "Квартал 95" Ігор Ласточкін мобілізувався в ЗСУ — служитиме у 93-й ОМБр "Холодний яр"
Актор Ігор Ласточкін. Фото: 1plus1.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Відомий український комік і актор студії "Квартал 95" Ігор Ласточкін приєднався до лав Збройних сил України (ЗСУ). Ймовірно, він служитиме у 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний яр".

Свій допис Ласточкін опублікував в Instagram.

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На своїй сторінці у соцмережі актор опублікував фото автомата та військового квитка.

"Складні часи народжують сильних людей. Один із 4%", — написав Ласточкін.

У коментарях до публікації українська військовослужбовиця 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний яр" Ангеліна Безотосна написала, що має за честь служити разом.

"Честь бути з тобою в одній бригаді", — написала військова.

Ігор Ласточкін мобілізувався в ЗСУ
Повідомлення Ласточкіна в Instagram

Раніше стендап-комік Макс Вишинський прокоментував чутки про те, що усі учасники "Кварталу 95" мають бронь від мобілізації. 

А Президент України Володимир Зеленський зізнався, чи мріє повернутися на сцену після перемоги.

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