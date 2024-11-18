Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Игнорировал повестки и не обновлял данные — решение суда arrow

Игнорировал повестки и не обновлял данные — решение суда

18 ноября 2024 22:33
Виктория Козырь - редактор
В Сумской области мужчину отправили за решетку за уклонение от мобилизации
Ковпаковский районный суд г. Сумы. Фото: Facebook
Виктория Козырь - редактор

В Сумах мужчина игнорировал повестки и не обновил данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Суд объявил приговор уклонисту — три года заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, житель Сум первую повестку получил в 2022 году на блок-посту при въезде в город. Он прошел медицинскую комиссию, был признан годным к военной службе и включен в реестр военнообязанных.

Однако в 2023 году мужчина неоднократно игнорировал повторные повестки. Как указано в приговоре, он сознательно устроился на работу в КП "Горводоканал", чтобы получить бронирование от мобилизации. Свой отказ появляться в военкомате объяснил проблемами со здоровьем и отсутствием военной подготовки.

За то, что он не обновил свои данные в ТЦК, мужчина заплатил штраф. На момент судебного заседания он находился в розыске.

Приговор суда

За системное игнорирование повесток Ковпаковский районный суд города Сумы приговорил военнообязанного к трем годам лишения свободы.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней. 

Приговор суда
Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, если гражданин Украины нарушил правила военного учета, то против него могут применить административное наказание в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе задержали 38-летнего местного жителя, организовавшего схему переправки военнообязанных за границу.

суд Сумы мобилизация ТЦК и СП уклонисты судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:23 Дуда обвинил Шольца в подрыве попыток Трампа прекратить войну

Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

23:03 Мужчина отказался мобилизоваться из-за возраста — что решил суд

22:59 В Сумах от ракетного удара пострадал известный боксер

22:42 Как будут отключать свет в Киеве завтра — графики ДТЭК

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

22:33 Игнорировал повестки и не обновлял данные — решение суда

22:29 На пресс-конференции Реброва возник скандал из-за русского языка

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

21:55 Разрешение Украине на удары вглубь РФ — Боррель назвал расстояние

21:30 Матрос гулял по Одессе с ножом — как его наказал суд

23:23 Дуда обвинил Шольца в подрыве попыток Трампа прекратить войну

23:03 Мужчина отказался мобилизоваться из-за возраста — что решил суд

22:59 В Сумах от ракетного удара пострадал известный боксер

22:42 Как будут отключать свет в Киеве завтра — графики ДТЭК

22:33 Игнорировал повестки и не обновлял данные — решение суда

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

22:29 На пресс-конференции Реброва возник скандал из-за русского языка

21:55 Разрешение Украине на удары вглубь РФ — Боррель назвал расстояние

21:30 Матрос гулял по Одессе с ножом — как его наказал суд

21:13 Киевлянин делал видеоинструкции для уклонистов — что решил суд

21:06 В Запорожье прогремели взрывы — что известно

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Text

10:48 Спикер ГСЧС сообщил о ситуации в Сумах после удара баллистикой

Text

08:10 Кухарчук прокомментировал влияние разрешение Украине бить по РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам