В Сумской области мужчину отправили за решетку за уклонение от мобилизации

Ковпаковский районный суд г. Сумы. Фото: Facebook

В Сумах мужчина игнорировал повестки и не обновил данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Суд объявил приговор уклонисту — три года заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, житель Сум первую повестку получил в 2022 году на блок-посту при въезде в город. Он прошел медицинскую комиссию, был признан годным к военной службе и включен в реестр военнообязанных.

Однако в 2023 году мужчина неоднократно игнорировал повторные повестки. Как указано в приговоре, он сознательно устроился на работу в КП "Горводоканал", чтобы получить бронирование от мобилизации. Свой отказ появляться в военкомате объяснил проблемами со здоровьем и отсутствием военной подготовки.

За то, что он не обновил свои данные в ТЦК, мужчина заплатил штраф. На момент судебного заседания он находился в розыске.

Приговор суда

За системное игнорирование повесток Ковпаковский районный суд города Сумы приговорил военнообязанного к трем годам лишения свободы.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Приговор суда. Фото: скриншот

Напомним, если гражданин Украины нарушил правила военного учета, то против него могут применить административное наказание в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе задержали 38-летнего местного жителя, организовавшего схему переправки военнообязанных за границу.