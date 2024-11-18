На Сумщині чоловіка відправили за ґрати за ухилення від мобілізації

Ковпаківський районний суд м. Суми. Фото: Facebook

У Сумах чоловік ігнорував повістки та не оновив дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Суд оголосив вирок ухилянтові — три роки ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, житель Сум першу повістку отримав у 2022 році на блокпості при в’їзді до міста. Він пройшов медичну комісію, був визнаний придатним до військової служби та включений до реєстру військовозобов’язаних.

Однак у 2023 році чоловік неодноразово ігнорував повторні повістки. Як зазначено у вироку, він свідомо влаштувався на роботу в КП "Міськводоканал", щоб отримати бронювання від мобілізації. Свою відмову з’являтися у військкоматі пояснив проблемами зі здоров’ям та відсутністю військової підготовки.

За те, що він не оновив свої дані у ТЦК, чоловік сплатив штраф. На момент судового засідання він перебував в розшуку.

Вирок суду

За системне ігнорування повісток Ковпаківський районний суд міста Суми засудив військовозобов'язаного до трьох років позбавлення волі.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, якщо громадянин України порушив правила військового обліку, то проти нього можуть застосувати адміністративне покарання у вигляді штрафу сумою від 17 000 до 25 500 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі затримали 38-річного місцевого мешканця, який організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон.