Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Ігнорував повістки та не оновлював дані — як суд покарав ухилянта arrow

Ігнорував повістки та не оновлював дані — як суд покарав ухилянта

18 листопада 2024 22:33
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Сумщині чоловіка відправили за ґрати за ухилення від мобілізації
Ковпаківський районний суд м. Суми. Фото: Facebook
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Сумах чоловік ігнорував повістки та не оновив дані в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Суд оголосив вирок ухилянтові — три роки ув'язнення. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, житель Сум першу повістку отримав у 2022 році на блокпості при в’їзді до міста. Він пройшов медичну комісію, був визнаний придатним до військової служби та включений до реєстру військовозобов’язаних.

Однак у 2023 році чоловік неодноразово ігнорував повторні повістки. Як зазначено у вироку, він свідомо влаштувався на роботу в КП "Міськводоканал", щоб отримати бронювання від мобілізації. Свою відмову з’являтися у військкоматі пояснив проблемами зі здоров’ям та відсутністю військової підготовки.

За те, що він не оновив свої дані у ТЦК, чоловік сплатив штраф. На момент судового засідання він перебував в розшуку.

Вирок суду

За системне ігнорування повісток Ковпаківський районний суд міста Суми засудив військовозобов'язаного до трьох років позбавлення волі.

Вирок суду може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Вирок суду
Вирок суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, якщо громадянин України порушив правила військового обліку, то проти нього можуть застосувати адміністративне покарання у вигляді штрафу сумою від 17 000 до 25 500 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі затримали 38-річного місцевого мешканця, який організував схему переправлення військовозобов'язаних за кордон.

суд Суми мобілізація ТЦК та СП ухилянти судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:42 Як відключатимуть світло у Києві завтра — графіки ДТЕК

22:33 Ігнорував повістки та не оновлював дані — як суд покарав ухилянта

22:29 На пресконференції Реброва виник скандал через російську мову

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

21:55 Дозвіл Україні на удари вглиб Росії — Боррель озвучив відстань

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:30 Матрос гуляв по Одесі з ножем — як його покарав суд

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

21:06 У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

21:04 Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

22:42 Як відключатимуть світло у Києві завтра — графіки ДТЕК

22:33 Ігнорував повістки та не оновлював дані — як суд покарав ухилянта

22:29 На пресконференції Реброва виник скандал через російську мову

21:55 Дозвіл Україні на удари вглиб Росії — Боррель озвучив відстань

21:30 Матрос гуляв по Одесі з ножем — як його покарав суд

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

21:06 У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

21:04 Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам