Игнат назвал влияние соцсетей на информационную политику

Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Новини.LIVE

Начальник службы связей с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил влияние соцсетей на информационную политику в Украине. Речь идет, в частности, о передислокации ВСУ из Курской области России.

Об этом Игнат отметил в эфире Вечір.LIVE.

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"Соцсети тоже серьезно влияют на сектор информационной политики. Ну поэтому здесь, где эта точка — мне трудно сказать, нужно просто реагирование", — сказал Игнат.

Он привел в пример заявление Генерального штаба ВСУ о том, что в Курской области украинские военные не находятся в окружении, и отметил, что институтам надо своевременно реагировать на различную информацию.

"Надо своевременно реагировать просто, как мне кажется, как военным, так и государственным институтам. Конечно, паблики вражеские напишут, что это было окружение. Наши сразу подхватят, кто хочет хайпонуть, что это "зрада", — отметил представитель ПС.

По мнению Игната, таким образом каждый хочет достичь из этой новости какого-то фидбэка. Он отметил, что передислокация ВСУ состоялась, потому что силы сторон неравны и ВСУ не имеют поддержки.

Ранее Игнат заявил, что украинские пилоты показали чрезвычайные результаты по сбиванию ракет на истребителях F-16.

Кроме того, представитель Воздушных сил назвал количество сбитых воздушных целей над Украиной с начала полномасштабной войны.