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Ігнат пояснив, як соцмережі впливають на інформаційну політику

26 березня 2025 15:06
Євгенія Брюховецька - редактор
Ігнат назвав вплив соцмереж на інформаційну політику
Начальник служби зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Новини.LIVE
Євгенія Брюховецька - редактор

Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив на впливі соцмереж на інформаційну політику в Україні. Йдеться, зокрема, про передислокацію ЗСУ з Курської області Росії.

Про це Ігнат зазначив в ефірі Вечір.LIVE.

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"Соцмережі теж серйозно впливають на сектор інформаційної політики. Ну тому тут де ця точка — мені важко сказати, потрібне просто реагування", — сказав Ігнат.

Він навів у приклад заяву Генерального штабу ЗСУ про те, що в Курській області українські військові не перебувають в оточенні, та наголосив, що інституціям треба своєчасно реагувати на різну інформацію.

"Треба своєчасно реагувати просто, як мені здається, як військовим, так і державним інституціям. Звісно, що пабліки ворожі напишуть, що це було оточення. Наші одразу підхоплять, хто хоче хайпонути, що це "зрада", — зауважив представник ПС.

На думку Ігната, таким чином кожен хоче досягти з цієї новини якого фідбеку. Він зауважив, що передислокація ЗСУ відбулася, тому що сили сторін нерівні й ЗСУ не мають підтримки.

Раніше Ігнат заявив, що українські пілоти показали надзвичайні результати зі збиття ракет на винищувачах F-16.

Крім того, представник Повітряних сил назвав кількість збитих повітряних цілей над Україною від початку повномасштабної війни.

ЗСУ війна в Україні Юрій Ігнат фронт Курська область
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