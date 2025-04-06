Ракеты стало сбивать сложнее — Игнат назвал причину

Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Системы Patriot показывали хорошие результаты работы во время сбивания целей над Украиной. Однако сейчас уничтожать ракеты стало сложнее, поскольку россияне постоянно совершенствуют оружие.

Об этом сообщил начальник коммуникаций ВС ВСУ Юрий Игнат в воскресенье, 6 апреля.

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Почему стало труднее сбивать ракеты

По словам Игната, враг начал модернизировать свое оружие. Это касается и дронов, и ракет. Например, "шахеды" уже давно имеют черную окраску, а также россияне улучшили систему наведения и управления.

"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбивается Patriot", — отметил начальник коммуникаций ВС ВСУ.

Игнат также прокомментировал утреннюю атаку баллистическими ракетами. Он отметил, что 5 из 6 целей врага попали по объектам в Киевской области.

Напомним, ранее Юрий Игнат рассказал об эффективности применения самолетов F-16 во время войны в Украине. Он отметил, что наши пилоты показали чрезвычайные результаты по сбиванию ракет.

Также начальник коммуникаций ВС ВСУ сообщал о том, какие технологии сейчас используют на фронте. Игнат убежден, что вскоре все будет выглядеть, "как в фантастических фильмах".