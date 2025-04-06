Ракети стало збивати складніше — Ігнат назвав причину

Юрій Ігнат. Фото: Суспільне

Системи Patriot показували гарні результати роботи під час збиття цілей над Україною. Однак зараз знищувати ракети стало складніше, оскільки росіяни постійно удосконалюють зброю.

Про це повідомив начальник комунікацій ПС ЗСУ Юрій Ігнат в неділю, 6 квітня.

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За словами Ігната, ворог почав модернізувати свою зброю. Це стосується і дронів, і ракет. Наприклад, "шахеди" вже давно мають чорне забарвлення, а також росіяни покращили систему наведення й управління.

"Ворог з початку 2024 року наростив відсоток балістики, якщо брати всі ракети. Крилатих ракет стає відсотково менше, а балістичних стає більше. Бо балістичні ракети, ми розуміємо, збивається Patriot", — зазначив начальник комунікацій ПС ЗСУ.

Ігнат також прокоментував ранкову атаку балістичними ракетами. Він зазначив, що 5 з 6 цілей ворога влучили по об'єктах у Київській області.

Нагадаємо, раніше Юрій Ігнат розповів про ефективність застосування літаків F-16 під час війни в Україні. Він зазначив, що наші пілоти показали надзвичайні результати зі збиття ракет.

Також начальник комунікацій ПС ЗСУ повідомляв про те, які технології зараз використовують на фронті. Ігнат переконаний, що незабаром все буде мати вигляд, "як у фантастичних фільмах".

