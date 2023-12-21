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Европейский суд отменил санкции против Януковича и его сына

21 декабря 2023 09:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Европейский суд отменил санкции против Януковича и его сына
Экспрезидент Украины Виктор Янукович. Фото: Global Look Press
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Суд Европейского Союза отменил санкции против украинского беглого президента Виктора Януковича и его сына. Решение мотивировано тем, что определенные коррупционные подозрения по ним не были доказаны.

Об этом сообщает Euronews.

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Отмена санкций против Януковича и его сына

Как известно, Генеральный суд ЕС отменил санкции против Януковича и его сына, потому что они "успешно их обжаловали". Речь идет не обо всех санкциях, а только наложенных Советом ЕС 4 марта 2021 года и решение о продлении этих санкций от марта 2022 года. Кроме того, суд обязал Раду оплатить судебные издержки.

"Адвокаты Виктора Януковича отстаивали позицию, что судебный приговор украинского суда против него за государственную измену был политически мотивирован и процессуально несправедлив, и что он не мог обжаловать другое коррупционное подозрение", — говорится в материале.

В приговоре суда также говорится, что перед утверждением санкций, Совет ЕС должен обратиться к украинской стороне для выяснения, не нарушила ли она права отца и сына Януковичей на эффективную судебную защиту в уголовном производстве.

Напомним, недавно бывшая президент Литвы Даля Грибаускайте вспомнила, как экс-президент Украины Виктор Янукович торговался за ассоциацию с Европейским Союзом. Она рассказала, что он был запуган.

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