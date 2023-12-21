Європейський суд скасував санкції проти Януковича та його сина

Експрезидент України Віктор Янукович. Фото: Global Look Press

Суд Європейського Союзу скасував санкції проти українського президента-втікача Віктора Януковича та його сина. Рішення мотивоване тим, що певні корупційні підозри щодо них не були доведені.

Про це повідомляє Euronews.

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Скасування санкцій проти Януковича та його сина

Як відомо, Генеральний суд ЄС скасував санкції проти Януковича та його сина, бо вони "успішно їх оскаржили". Йдеться не про всі санкції, а лише накладені Радою ЄС 4 березня 2021 року та рішення про продовження цих санкцій від березня 2022. Окрім того, суд зобов’язав Раду сплатити судові витрати.

"Адвокати Віктора Януковича відстоювали позицію, що судовий вирок українського суду проти нього за державну зраду був політично мотивованим й процесуально несправедливим, й що він не мав змоги оскаржити іншу корупційну підозру", — йдеться у матеріалі.

У вироку суду йдеться, що перед затвердженням санкцій, Рада ЄС, мала звернутись до української сторони для з’ясування, чи не порушила вона права батька та сина Януковичів на ефективний судовий захист у кримінальному провадженні.

Нагадаємо, нещодавно колишня президентка Литви Даля Грибаускайте пригадала, як експрезидент України Віктор Янукович торгувався за асоціацію з Європейським Союзом. Вона розповіла, шо він був заляканим.