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Главная Новости дня Еврокомиссия одобрила "роуминговый безвиз" для Украины

Еврокомиссия одобрила "роуминговый безвиз" для Украины

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 20:27
Еврокомиссия согласовала предоставление Украине роумингового безвиза
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Freepik

Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого "роумингового безвиза". Ожидается, что присоединение к политике ЕС Roam like at Home состоится с 1 января 2026 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 14 июля, в Telegram.

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"Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого "роумингового безвиза" — присоединение к политике ЕС Roam like at Home. Ожидаем, что это произойдет с 1 января 2026 года.

Сегодня же правительство одобрило решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Это часть процедуры финализации приобретения роумингового безвиза", — сообщил глава правительства.

Итак, с 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах Европейского Союза без дополнительных затрат. Звонки, SMS, мобильный интернет — по условиям украинского оператора. И наоборот: абоненты из ЕС, путешествуя в Украину, будут сохранять свои тарифы.

Правительство Украины и Совет ЕС приняли решение о взаимном предоставлении режима внутреннего рынка для услуг роуминга. Это фактически закрепляет полноценное присоединение Украины к политике Roam like at Home — общей зоны роуминга ЕС.

Украина стала первой страной за пределами ЕС и Европейской экономической зоны, которая присоединилась к единой роуминговой зоне Евросоюза. Этот уникальный кейс — еще одно доказательство, что Украина уже является частью цифровой Европы.

Телефон
Женщина разговаривает по телефону. Иллюстративное фото: Freepik

На каких условиях пользоваться услугами до конца года

До конца года украинцы продолжат пользоваться мобильной связью в ЕС на льготных условиях, как и раньше. Ведь Украина продлила действие Совместного заявления операторов о льготном роуминге до 31 декабря 2025 года.

Что будет происходить дальше

Следующий шаг — интеграция украинских и европейских сетей, чтобы обеспечить полную совместимость и комфорт для пользователей.

Над решением совместно работали команды Минцифры, НКЭК, мобильных операторов, европейских экспертов, Представительства Украины при ЕС, Комитета по вопросам цифровой трансформации ВРУ при политической поддержке со стороны правительства и Верховной Рады.

Ранее мы информировали, что украинцы в Европе продолжат пользоваться мобильной связь ю и интернетом по тарифам своего оператора.

Также мы сообщали, какие изменения приготовили в июле украинцам мобильные операторы Киевстар, Vodafone, lifecell.

связь мобильный интернет роуминг ЕС мобильные операторы
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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