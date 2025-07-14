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Головна Новини дня Єврокомісія схвалила "роумінговий безвіз" для України

Єврокомісія схвалила "роумінговий безвіз" для України

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 20:27
Єврокомісія погодила надання Україні роумінгового безвізу
Жінка розмовляє телефоном. Ілюстративне фото: Freepik

Єврокомісія погодила надання Україні так званого "роумінгового безвізу". Очікується, що приєднання до політики ЄС Roam like at Home відбудеться з 1 січня 2026 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 14 липня, в Telegram.

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"Єврокомісія погодила надання Україні так званого "роумінгового безвізу" — приєднання до політики ЄС Roam like at Home. Очікуємо, що це відбудеться з 1 січня 2026 року.

Сьогодні ж уряд схвалив рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про взаємне відкриття сектора роумінгу. Це частина процедури фіналізації набуття роумінгового безвізу", — повідомив очільник уряду.

Отже, з 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у 27 країнах Європейського Союзу без додаткових витрат. Дзвінки, SMS, мобільний інтернет — за умовами українського оператора. І навпаки: абоненти з ЄС, подорожуючи в Україну, зберігатимуть свої тарифи. 

Уряд України та Рада ЄС ухвалили рішення про взаємне надання режиму внутрішнього ринку для послуг роумінгу. Це фактично закріплює повноцінне приєднання України до політики Roam like at Home — спільної зони роумінгу ЄС. 

Україна стала першою країною за межами ЄС і Європейської економічної зони, яка приєдналася до єдиної роумінгової зони Євросоюзу. Цей унікальний кейс — ще один доказ, що Україна вже є частиною цифрової Європи.

Телефон
Жінка розмовляє телефоном. Ілюстративне фото: Freepik

На яких умовах користуватися послугами до кінця року 

До кінця року українці продовжать користуватися мобільним зв’язком у ЄС на пільгових умовах, як і раніше. Адже Україна продовжила дію Спільної заяви операторів про пільговий роумінг до 31 грудня 2025 року.

Що буде відбуватися далі

Наступний крок — інтеграція українських та європейських мереж, щоб забезпечити повну сумісність і комфорт для користувачів. 

Над рішенням спільно працювали команди Мінцифри, НКЕК, мобільних операторів, європейських експертів, Представництва України при ЄС, Комітету з питань цифрової трансформації ВРУ за політичної підтримки з боку уряду та Верховної Ради.

Раніше ми інформували, що українці в Європі продовжать користуватися мобільним зв’язком та інтернетом за тарифами свого оператора.

Також ми повідомляли, які зміни приготували в липні українцям мобільні оператори Київстар, Vodafone, lifecell.

зв'язок мобільний інтернет роумінг ЄС мобільні оператори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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