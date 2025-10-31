Лидер нидерландской партии D66 Роб Йеттен. Фото: Reuters

Роб Йеттен может стать самым молодым премьером Нидерландов и первым открытым геем на этом посту. Политик поддерживает Украину, выступает за зеленую энергетику и стремится вернуть страну к прогрессивному курсу.

Об этом информирует Reuters.

Реклама

Читайте также:

Роб Йеттен может стать премьером Нидерландов — что известно

Итак, 38-летний Роб Йеттен имеет все шансы войти в историю Нидерландов как самый молодой премьер-министр страны и первый открытый гей на этом посту. Его партия D66 по итогам голосования сравнялась с ультраправой Партией за свободу Герта Вилдерса, но именно Йеттен сейчас считается главным претендентом на пост главы правительства.

Как известно, Йеттен является сторонником помощи Украине, он посещал Киев в январе этого года, в частности для обсуждения усиления ПВО.

Вероятный новый премьер Нидерландов выступает за восстановление "прогрессивного" курса, делая акцент на развитии зеленой энергетики. Среди его планов — возведение 10 новых городов для преодоления жилищного кризиса и снижение нагрузки на медицинскую систему путем усиления профилактики заболеваний.

Лидер нидерландской партии D66 Роб Йеттен. Фото: Reuters

Роб Йеттен — что известно о потенциальном премьере

Роб Арнольдус Адрианус Йеттен родился 25 марта 1987 года в городе Вегел (Veghel), Нидерланды. Он получил образование в сфере государственного управления, окончив Radboud University в Неймегене. Йеттен является членом центристской партии Democrats 66 (D66) и с августа 2023 года возглавляет ее.

В 2022-2024 годах он занимал должность министра по вопросам климата и энергетики, а также был заместителем премьер-министра Нидерландов.

Если Йеттен станет премьером, то он будет самым молодым главой правительства в истории страны и первым открытым геем на этой должности. Одним из главных приоритетов политика является развитие зеленой энергетики, борьба с жилищным кризисом и снижение нагрузки на систему здравоохранения, в частности через усиление профилактики заболеваний.

Лидер нидерландской партии D66 Роб Йеттен. Фото: Reuters

Позиция Йеттена по Украине

Роб Йеттен публично поддерживает Украину и выступает за усиление оборонной способности своей страны, в частности в контексте войны с Россией.

В 2025 году он посетил Киев в составе официальной делегации, где участвовал в обсуждении вопросов усиления системы ПВО и поддержки украинских сил. Политик также выступает за более тесную европейскую интеграцию и предоставление Киеву стабильной международной поддержки, что делает его потенциальным союзником Украины на дипломатической арене.

Напомним, что недавно Владимир Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов давление на Россию.

Ранее мы объясняли, как изменится поддержка Украины после выборов в Нидерландах.