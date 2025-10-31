Відео
Єттен може стати першим відкритим геєм-прем'єром Нідерландів

Єттен може стати першим відкритим геєм-прем’єром Нідерландів

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 23:00
Оновлено: 23:00
Роб Єттен може стати наймолодшим прем’єром Нідерландів
Лідер нідерландської партії D66 Роб Єттен. Фото: Reuters

Роб Єттен може стати наймолодшим прем’єром Нідерландів і першим відкритим геєм на цій посаді. Політик підтримує Україну, виступає за зелену енергетику та прагне повернути країну до прогресивного курсу.

Про це інформує Reuters.

Роб Єттен може стати прем’єром Нідерландів — що відомо

Отже, 38-річний Роб Єттен має всі шанси увійти в історію Нідерландів як наймолодший прем’єр-міністр країни та перший відкритий гей на цій посаді. Його партія D66 за підсумками голосування зрівнялася з ультраправою Партією за свободу Герта Вілдерса, але саме Єттен наразі вважається головним претендентом на посаду очільника уряду.

Як відомо, Єттен є прихильником допомоги України, він відвідував Київ у січні цього року, зокрема для обговорення підсилення ППО.

Ймовірний новий прем’єр Нідерландів виступає за відновлення "прогресивного" курсу, роблячи акцент на розвитку зеленої енергетики. Серед його планів — зведення 10 нових міст для подолання житлової кризи та зниження навантаження на медичну систему шляхом посилення профілактики захворювань.

Роб Єттен — що відомо про потенційного прем’єра Нідерландів

Роб Арнольдус Адріанус Єттен народився 25 березня 1987 року в місті Вегел (Veghel), Нідерланди. Він здобув освіту у сфері державного управління, закінчивши Radboud University у Неймегені. Єттен є членом центристської партії Democrats 66 (D66) і з серпня 2023 року очолює її. 

У 2022–2024 роках він обіймав посаду міністра з питань клімату та енергетики, а також був заступником прем’єр‑міністра Нідерландів.

Якщо Єттен стане прем’єром, то він буде наймолодшим очільником уряду в історії країни та першим відкритим геєм на цій посаді. Одним із головних пріоритетів політика є розвиток зеленої енергетики, боротьба з житловою кризою та зниження навантаження на систему охорони здоров’я, зокрема через посилення профілактики захворювань.

Позиція Єттена щодо України

Роб Єттен публічно підтримує Україну та виступає за посилення оборонної спроможності своєї країни, зокрема в контексті війни з Росією.

У 2025 році він відвідав Київ у складі офіційної делегації, де брав участь в обговоренні питань посилення системи ППО та підтримки українських сил. Політик також виступає за тіснішу європейську інтеграцію і надання Києву стабільної міжнародної підтримки, що робить його потенційним союзником України на дипломатичній арені.

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський обговорив з главою МЗС Нідерландів тиск на Росію.

Раніше ми пояснювали, як зміниться підтримка України після виборів у Нідерландах.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
