Зеленский заявил, что ЕС сохранит финансовую поддержку Украины в 2026 и 2027 годах

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский объявил результаты заседания Европейского совета 23 октября. В частности, ЕС сохранит финансовую поддержку Украины в течение как минимум следующих двух лет.

Об этом глава государства рассказал в Telegram.

Что рассказал Зеленский о результатах заседания Европейского совета

"Сегодня в Брюсселе состоялось заседание Европейского совета. Хорошие результаты. Евросоюз заверил, что финансовая помощь Украине будет сохранена не только в следующем году, но и в 2027-м. Это важное единогласное решение", — заявил президент.

Кроме того, есть политическая поддержка по замороженным активам РФ и их максимального использования от российской агрессии. Зеленский отметил, что Еврокомиссия проработает все необходимые детали.

Также есть движение по противовоздушной обороне и энергетике.

"Есть движение и по усилению ПВО. Детали пока не публичные, но есть положительные сигналы, и наши команды с соответствующими странами будут работать оперативно. И также предметно работаем со странами, которые могут поддержать нашу энергетику, — восстановление и поставки необходимых ресурсов", — сказал глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что наконец был утвержден 19-й пакет санкций. Он добавил, что Киев обязательно синхронизирует его в украинской юрисдикции.

"Важно, чтобы его элементы были поддержаны санкциями других европейских стран, которые за пределами ЕС, в частности Британией, Норвегией и Швейцарией", — подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер сообщил, что Украина начинает работать с ЕС над следующим пакетом санкций, поскольку РФ должна почувствовать реальные потери от своей войны.

"Очень эффективным является и американское санкционное решение в отношении российских нефтяных компаний — важно, чтобы все в Европе поддерживали курс на ограничение российских поставок. И уже начинаем работать над следующим. Партнеры нас слышат и учитывают наши предложения", — рассказал президент.

Зеленский добавил, что "все уже просто устали от того", что РФ обманывает мир и считает, что Москве за это ничего не будет

"Украина давно говорит, что сильные экономические и дальнобойные санкции — это ключ к окончанию этой войны. Координации будет больше. Спасибо", — резюмировал украинский лидер.

Напомним, по данным Bloomberg, лидеры ЕС до декабря отложили решение об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине. Однако достичь соглашения все же хотят до конца года.

Также мы писали, что 22 октября США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ. В Минфин США призвали РФ немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.