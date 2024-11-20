Аренда жилья в Польше — вводятся новые правила

Многоэтажный дом в Польше. Фото: gratka.pl

Европейский Союз ужесточает требования к краткосрочной аренде жилья на территории стран-членов. В связи с этим Польше рекомендуют предпринять ряд важных шагов.

Об этом рассказывает портал In Poland.

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Условия аренды жилья в Польше

Во многих европейских странах краткосрочная аренда стремительно набирает популярность. При этом его воспринимают как одну из главных причин жилищного кризиса, в том числе рост цен на аренду, поэтому в Европе вводятся ограничения.

Эксперты убеждены, что для исправления ситуации необходимо осуществить три следующих шага: создать реестр такого жилья, регулировать такое жилье и определить термин "краткосрочной аренды".

По мнению специалистов, впоследствии будет видно, является ли срок в 90 дней достаточным или длительным. Однако это тоже позволит вывести из серой зоны жилье, за аренду которого сейчас не платятся налоги.

Проблема краткосрочной аренды жилья

Проблема краткосрочной аренды жилья достаточно острая, ведь жители крупных городов и туристических центров борются с недобросовестной конкуренцией со стороны платформ аренды. Они испытывают проблемы со сдачей квартиры в аренду на более длительный срок.

Квартиры, сдающиеся в аренду на непродолжительный срок, де-факто "незаконно используются как гостиничные номера". Однако деятельность гостиниц в Польше регулируется и требует определенных требований по противопожарным правилам, путям эвакуации и санитарных отделов.

Таким образом, чтобы ограничить негативные последствия развития рынка краткосрочной аренды, одни страны ввели обязательность получения лицензии или разрешения, другие ввели специальные реестры. Также есть такие, которые ограничили максимальное количество дней в году, в течение которых можно снять квартиру на короткий срок. Польша также введет следующие ограничения.

Напомним, каждый год украинцы должны платить налог на недвижимость, если площадь их жилья превышает установленную норму. В то же время некоторые категории граждан освобождены от обязанности и имеют налоговые льготы.

Также мы писали, что цены на аренду квартир в Украине продолжительное время растут. Тенденция к удорожанию больше всего фиксируется в западных областях.