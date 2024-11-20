Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow ЕС требует от Польши изменить правила аренды жилья — что известно arrow

ЕС требует от Польши изменить правила аренды жилья — что известно

20 ноября 2024 23:42
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Аренда жилья в Польше — вводятся новые правила
Многоэтажный дом в Польше. Фото: gratka.pl
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Европейский Союз ужесточает требования к краткосрочной аренде жилья на территории стран-членов. В связи с этим Польше рекомендуют предпринять ряд важных шагов.

Об этом рассказывает портал In Poland.

Читайте также:

Условия аренды жилья в Польше

Во многих европейских странах краткосрочная аренда стремительно набирает популярность. При этом его воспринимают как одну из главных причин жилищного кризиса, в том числе рост цен на аренду, поэтому в Европе вводятся ограничения.

Эксперты убеждены, что для исправления ситуации необходимо осуществить три следующих шага: создать реестр такого жилья, регулировать такое жилье и определить термин "краткосрочной аренды".

По мнению специалистов, впоследствии будет видно, является ли срок в 90 дней достаточным или длительным. Однако это тоже позволит вывести из серой зоны жилье, за аренду которого сейчас не платятся налоги.

Проблема краткосрочной аренды жилья

Проблема краткосрочной аренды жилья достаточно острая, ведь жители крупных городов и туристических центров борются с недобросовестной конкуренцией со стороны платформ аренды. Они испытывают проблемы со сдачей квартиры в аренду на более длительный срок.

Квартиры, сдающиеся в аренду на непродолжительный срок, де-факто "незаконно используются как гостиничные номера". Однако деятельность гостиниц в Польше регулируется и требует определенных требований по противопожарным правилам, путям эвакуации и санитарных отделов.

Таким образом, чтобы ограничить негативные последствия развития рынка краткосрочной аренды, одни страны ввели обязательность получения лицензии или разрешения, другие ввели специальные реестры. Также есть такие, которые ограничили максимальное количество дней в году, в течение которых можно снять квартиру на короткий срок. Польша также введет следующие ограничения.

Напомним, каждый год украинцы должны платить налог на недвижимость, если площадь их жилья превышает установленную норму. В то же время некоторые категории граждан освобождены от обязанности и имеют налоговые льготы.

Также мы писали, что цены на аренду квартир в Украине продолжительное время растут. Тенденция к удорожанию больше всего фиксируется в западных областях.

Европейский союз Польша правила жилье аренда

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:30 Кто кроме нотариуса может заверить копии документов для ТЦК

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024

23:42 ЕС требует от Польши изменить правила аренды жилья — что известно

23:22 На Курщине десантники ВСУ взяли в плен 26 российских бойцов

22:57 В Киеве в ДТП погиб преподаватель такмеда из США

22:34 Предатели лишатся наград — Зеленский подписал закон

22:30 Житель Одесчины сделал белый билет за 3 тысячи — приговор суда

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

21:39 Зеленский встретился с директором Всемирного банка Анной Бьерде

21:31 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

00:30 Кто кроме нотариуса может заверить копии документов для ТЦК

20 ноября 2024

23:42 ЕС требует от Польши изменить правила аренды жилья — что известно

23:22 На Курщине десантники ВСУ взяли в плен 26 российских бойцов

22:57 В Киеве в ДТП погиб преподаватель такмеда из США

22:34 Предатели лишатся наград — Зеленский подписал закон

22:30 Житель Одесчины сделал белый билет за 3 тысячи — приговор суда

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

21:39 Зеленский встретился с директором Всемирного банка Анной Бьерде

21:31 Отключение света в Одессе — графики и прогнозы на четверг

21:15 США сообщили, когда возобновят работу посольства в Киеве

21:13 В Полтаве участник АТО перешел в "ДНР" — что решил суд

Эксклюзив

18:43 Трамвай жизни — сегодняшние реалии в военном Николаеве

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Эксклюзив

21:17 Львов 1000 дней в войне — цифры и факты помощи Украине

20:03 Выжить вопреки всему — как изменились одесситы за время войны

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Новость с видео

20:01 Как изменились цены на жизнь во время войны

Эксклюзив

17:37 Тысяча дней войны — дорога жизни из Мариуполя в Одессу

Text

00:04 США могли знать о возможных ударах по посольствам, — нардеп

20 ноября 2024
Text

22:02 Нардеп объяснил, почему США закрыли свое посольство в Киеве

Text

18:34 Нагорняк сообщил, на каком этапе работы на объектах Укрэнерго

Text

17:54 Российская ИПСО или реальная угроза удара — эфир Вечір.LIVE

Text

13:28 Экономист назвал сумму, которой не хватает госбюджету на 2025 год

Text

13:23 Длигач назвал, сколько денег может получить Украина в 2025 году

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:09 Повышение зарплат и тарифы на свет, — эфир Остаповець_LIVE

Text

13:01 Нардеп резко высказался об укрытиях для энергообъектов

Text

13:00 Заявление США об обстреле и блокпосты в Киеве — эфир День.LIVE

Text

08:00 Слова Си об ударах по РФ и План Зеленского — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо