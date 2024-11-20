Оренда житла у Польщі — запроваджуються нові правила

Багатоповерховий будинок у Польщі. Фото: gratka.pl

Європейський Союз посилює вимоги щодо короткострокової оренди житла на території країн-членів. Внаслідок цього Польщі рекомендують здійснити низку важливих кроків.

Про це розповідає портал In Poland.

Читайте також:

Умови оренди житла у Польщі

У багатьох європейських країнах короткострокова оренда стрімко набирає популярності. При цьому її сприймають як одну з головних причин житлової кризи, в тому числі зростання цін на оренду, тому в Європі вводять обмеження.

Експерти переконані, що для виправлення цієї ситуації необхідно здійснити три наступних кроки: створити реєстр такого житла, регулювати таке житло і визначити термін "короткострокової оренди".

На думку фахів, згодом буде видно, чи термін у 90 днів є достатнім чи задовгим. Однак це теж дасть змогу вивести із сірої зони те житло, за оренду якого зараз не сплачуються податки.

Проблема короткострокової оренди житла

Проблема короткострокової оренди житла є досить гострою, адже мешканці великих міст і туристичних центрів борються з недобросовісною конкуренцією з боку платформ оренди. Вони мають проблеми зі здачею квартири в оренду на більш тривалий термін.

Квартири, які здаються в оренду на нетривалий термін, де-факто "незаконно використовуються як готельні номери". Однак діяльність готелів у Польщі регулюється та вимагає певних вимог щодо протипожежних правил, шляхів евакуації та санітарних відділів.

Таким чином, щоб обмежити негативні наслідки розвитку ринку короткострокової оренди, одні країни запровадили обов’язковість отримання ліцензії чи дозволу, інші запровадили спеціальні реєстри. Також є такі, які обмежили максимальну кількість днів у році протягом яких можна винаймати квартиру на короткий термін. Польща також запровадить такі обмеження.

Нагадаємо, щороку українці повинні сплачувати податок на нерухомість, якщо площа їхнього житла перевищує встановлену норму. Водночас деякі категорії громадян звільнені від обов’язку та мають податкові пільги.

Також ми писали, що ціни на оренду квартир в Україні тривалий час збільшуються. Тенденція до дорожчання найбільше фіксується в західних областях.