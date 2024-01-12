Ермак рассказал, как соглашение в сфере безопасности с Великобританией поможет Украине

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: пресс-служба ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев, новый пакет помощи и подписание с Владимиром Зеленским соглашения между странами по сотрудничеству в сфере безопасности является историческим днем. По его словам, такое соглашение будет закреплять поддержку, которую Британия будет оказывать Украине и дальше.

Об этом он написал в своем Telegram.

Читайте также:

Преимущества такого соглашения между странами

"Соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности официально закрепляет поддержку, которую Британия будет продолжать оказывать Украине, включая обмен разведданными, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество", — заверил Ермак.

Начало работы над гарантиями безопасности для Украины

Он упомянул начало работы Украины с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном по гарантиям безопасности, после чего она превратилась в проект "Киевского договора безопасности". По его словам, тогда почти никто не верил, что это можно сделать.

"Украина только смогла отбить наступление россиян на Киев и тяжелая война с постоянными обстрелами продолжалась, и продолжается. Но президент ставил перед нами четкую задачу — добиться успеха. Затем был саммит НАТО, поддержка странами G7 предоставления Украине двусторонних гарантий безопасности, начало двусторонних переговоров с союзниками", — отметил глава ОП.

Также он подчеркнул, что подробности будут известны позже, и добавил, что такие новости "очень понравятся" украинцам.

Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Киев сегодня, 12 января, чтобы предоставить очередной пакет военной помощи для Украины. Итогом встречи с президентом Владимиром Зеленским стало подписание соглашения на 10 лет в сфере безопасности между Украиной и Великобританией.