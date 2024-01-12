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Єрмак розповів, як угода у сфері безпеки з Великою Британією допоможе Україні

12 січня 2024 17:20
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Єрмак розповів, як угода у сфері безпеки з Великою Британією допоможе Україні
Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: пресслужба ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що візит прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва, новий пакет допомоги та підписання з Володимиром Зеленським угоди між країнами щодо співпраці у сфері безпеки є історичним днем. За його словами, така угода буде закріплювати підтримку, яку Британія надаватиме Україні і далі.

Про це він написав у своєму Telegram.

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"Угода між Великою Британією та Україною про співробітництво у сфері безпеки офіційно закріплює підтримку, яку Британія продовжуватиме надавати Україні, включаючи обмін розвідданими, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю", — запевнив Єрмак.

Початок роботи над безпековими гарантіями для України

Він згадав початок роботи України з колишнім генеральними секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном щодо безпекових гарантій, після чого вона перетворилася в проєкт "Київського безпекового договору". За його словами, тоді майже ніхто не вірив, що це можливо зробити.

"Україна тільки змогла відбити наступ росіян на Київ і важка війна з постійними обстрілами продовжувалася, і досі триває. Але Президент ставив перед нами чітку задачу — досягти успіху. Потім був саміт НАТО, підтримка країнами G7 надання Україні двосторонніх гарантій безпеки, початок двосторонніх перемовин з союзниками", — зауважив очільник ОП. 

Також він зазначив, що подробиці будуть відомі пізніше та додав, що такі новини "дуже сподобаються" українцям. 

гарантії безпеки для України
Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва сьогодні, 12 січня, щоб надати черговий пакет військової допомоги для України. Результатом зустрічі із президентом Володимиром Зеленським стало підписання угоди на 10 років у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Ріші Сунак
Велика Британія
безпека
війна в Україні
Росія

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