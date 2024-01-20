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Ермак прокомментировал результаты контрнаступления ВСУ

20 января 2024 12:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ермак прокомментировал результаты контрнаступления ВСУ
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

С учетом возможностей Вооруженных сил Украины контрнаступательные действия на поле боя были удачными. Российская Федерация имеет преимущество в воздухе, а в украинской армии ощущается нехватка боеприпасов. Тем не менее, украинские воины одерживали победы и освобождали оккупированные территории.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в интервью El Mund.

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По словам Ермака, украинские воины адаптируются к новым условиям на фронте и переходят "от наступления к обороне на несколько месяцев". При этом он подчеркнул, что ВСУ не собираются останавливаться.

"Мы всегда благодарим наших партнеров, но я помню, как Черчилль сказал: "Дайте нам инструменты, и мы закончим работу"", — подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что война не заморожена. Украина не собирается останавливаться, пока не выиграет и не освободит все оккупированные территории.

Ранее мы рассказывали, что по состоянию на сегодняшний день на левом берегу Херсонской области происходит расширение плацдарма ВСУ вдоль Днепра. Таких плацдармы сейчас четыре и это опасно для россиян, которые, вероятно, попытаются еще раз наступать на этом регионе.

Напомним, что западные спецслужбы прогнозируют, что война между Россией и Украиной продлится по меньшей мере еще два года. При этом война затянется независимо от развития событий в политике США в этом году.

война
ВСУ
Андрей Ермак
армия
контрнаступление ВСУ

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