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Єрмак прокоментував результати контрнаступу ЗСУ

20 січня 2024 12:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Єрмак прокоментував результати контрнаступу ЗСУ
Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: president.gov.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З урахуванням можливостей Збройних сил України, контрнаступальні дії на полі бою були вдалими. Російська Федерація має перевагу в повітрі, а в української армії відчувається брак боєприпасів. Тим не менш, українські воїни здобували перемоги і визволяли окуповані території.

Про це заявив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю El Mundo.

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За словами Єрмака, українські воїни адаптуються до нових умов на фронті й переходять "від наступу до оборони на кілька місяців". При цьому він наголосив, що ЗСУ не збираються зупинятися. 

"Ми завжди дякуємо нашим партнерам, але я пам'ятаю, як Черчилль сказав: "Дайте нам інструменти, і ми закінчимо роботу"", — наголосив Єрмак.

Він також додав, що війна не заморожена. Україна не збирається зупинятися, поки не виграє і не звільнить всі окуповані території.

Раніше ми розповідали, що станом на сьогоднішній день, на лівому березі Херсонської області відбувається розширення плацдарму ЗСУ вздовж Дніпра. Таких плацдарми є наразі чотири і це є небезпечним для росіян, які, ймовірно, спробують ще раз наступати на цьому регіоні. 

Нагадуємо, що західні спецслужби прогнозують, що війна між Росією та Україною триватиме щонайменше ще два роки. При цьому війна затягнеться, незалежно від розвитку подій у політиці США цього року.

війна
ЗСУ
Андрій Єрмак
армія
контрнаступ ЗСУ

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