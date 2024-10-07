Санкции против России — Ермак объяснил, где Кремль закупает технологии для средств РЭБ

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: ОП

Несмотря на введенные санкции, Россия продолжает закупать высокотехнологичные компоненты от западных компаний. Это происходит с помощью китайских посредников.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram в понедельник, 7 октября.

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По словам Ермака, высокотехнологичные компоненты западных компаний используются Россией для разработки и настройки средств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ).

"В 2023 году через китайских посредников Россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов на сумму 38 млн долларов США от американской, немецкой и швейцарской компаний", — говорится в сообщении.

Глава Офиса Президента добавил, что в 2024 году эта сумма составила 12 млн долларов США, и это свидетельствует о продолжении поставок, несмотря на санкции.

"Так не должно быть. Ограничения должны работать, нельзя зарабатывать на жизни украинцев", — подчеркнул Ермак.

Ранее США ввели санкции против сети, вовлеченной в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей. Посредством нее Россия может продолжать вести войну в Украине.

Напомним, в Турции заявили, что снятие санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.