Санкции против России — Ермак объяснил, где Кремль закупает технологии для средств РЭБ

Ермак объяснил, где Россия закупает технологии для средств РЭБ
Несмотря на введенные санкции, Россия продолжает закупать высокотехнологичные компоненты от западных компаний. Это происходит с помощью китайских посредников.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram в понедельник, 7 октября.
Где Россия закупает технологии для средств РЭБ
По словам Ермака, высокотехнологичные компоненты западных компаний используются Россией для разработки и настройки средств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ).
"В 2023 году через китайских посредников Россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов на сумму 38 млн долларов США от американской, немецкой и швейцарской компаний", — говорится в сообщении.
Глава Офиса Президента добавил, что в 2024 году эта сумма составила 12 млн долларов США, и это свидетельствует о продолжении поставок, несмотря на санкции.
"Так не должно быть. Ограничения должны работать, нельзя зарабатывать на жизни украинцев", — подчеркнул Ермак.
Ранее США ввели санкции против сети, вовлеченной в незаконные платежные каналы между Россией и Северной Кореей. Посредством нее Россия может продолжать вести войну в Украине.
Напомним, в Турции заявили, что снятие санкций против России, введенных западными странами, может стать одним из главных аспектов возможных переговоров по окончании войны в Украине.
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