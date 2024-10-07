Санкції проти Росії — Єрмак пояснив, де Кремль закуповує технології для засобів РЕБ

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: ОП

Попри запроваджені санкції, Росія продовжує закуповувати високотехнологічні компоненти від західних компаній. Це відбувається через китайських посередників.

Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram у понеділок, 7 жовтня.

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За словами Єрмака, високотехнологічні компоненти від західних компаній використовуються Росією для розробки та налаштування засобів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ).

"У 2023 році через китайських посередників Росія закупила спектра-аналізатори та генератори сигналів на суму 38 млн доларів США від американської, німецької та швейцарської компаній", — йдеться у повідомленні.

Голова Офісу Президента додав, що у 2024 році ця сума склала 12 млн доларів США, і це свідчить про продовження постачання попри санкції.

"Так не має бути. Обмеження мають працювати, не можна заробляти на життях українців", — наголосив Єрмак.

Раніше США ввели санкції проти мережі, яка залучена до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю. За допомогою неї Росія може продовжувати вести війну в Україні.

Нагадаємо, в Туреччині заявили, що зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.