Санкції проти Росії — Єрмак пояснив, де Кремль закуповує технології для засобів РЕБ

Єрмак пояснив, де Росія закуповує технології для засобів РЕБ
Попри запроваджені санкції, Росія продовжує закуповувати високотехнологічні компоненти від західних компаній. Це відбувається через китайських посередників.
Про це повідомив голова Офісу Президента України Андрій Єрмак у Telegram у понеділок, 7 жовтня.
Де Росія закуповує технології для засобів РЕБ
За словами Єрмака, високотехнологічні компоненти від західних компаній використовуються Росією для розробки та налаштування засобів радіоелектронної розвідки та боротьби (РЕР/РЕБ).
"У 2023 році через китайських посередників Росія закупила спектра-аналізатори та генератори сигналів на суму 38 млн доларів США від американської, німецької та швейцарської компаній", — йдеться у повідомленні.
Голова Офісу Президента додав, що у 2024 році ця сума склала 12 млн доларів США, і це свідчить про продовження постачання попри санкції.
"Так не має бути. Обмеження мають працювати, не можна заробляти на життях українців", — наголосив Єрмак.
Раніше США ввели санкції проти мережі, яка залучена до незаконних платіжних каналів між Росією та Північною Кореєю. За допомогою неї Росія може продовжувати вести війну в Україні.
Нагадаємо, в Туреччині заявили, що зняття санкцій проти Росії, запроваджених західними країнами, може стати одним із головних аспектів можливих перемовин щодо закінчення війни в Україні.
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