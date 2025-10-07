Самолеты Ан-6 и Ан-2П передали Государственному музею авиации

Единственный в мире самолет Ан-6 передали Госмузею авиации — фото
Государственному музею авиации имени Антонова передали единственный сохранившийся в мире самолет Ан-6 и раритетный Ан-2П. Такие экспонаты бесценны для истории.
Самолет Ан-6 передали Госмузею авиации
Президент Ассоциации развития авиации Украины Александр Бадрудинов, который и передал самолет музею, сообщил, что уникальность самолета Ан-6 еще и в том, что в свое время он установил рекорд, поднявшись на высоту 11 тысяч метров. Сейчас его до сих пор не побили.
Отвечая на вопрос журналистки о стоимости самолета, Бадрудинов заявил, что его можно продать по цене металлолома, но для истории он бесценен.
