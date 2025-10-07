Літак Ан-6 та Ан-2П передали Державному музею авіації

Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Державному музею авіації імені Антонова передали єдиний збережений у світі літак Ан-6 та раритетний Ан-2П. Такі експонати безцінні для історії.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець 7 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Літак Ан-6 передали Держмузею авіації

Президент Асоціації розвитку авіації України Олександр Бадрудінов, який і передав літак музею, повідомив, що унікальність літака Ан-6 ще й у тому, що у свій час він встановив рекорд, піднявшись на висоту 11 тисяч метрів. Наразі його досі не побили.

Відповідаючи на питання журналістки щодо вартості літака, Бадрудінов заявив, що його можна продати за ціною металобрухту, але для історії він безцінний.

Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Boeing планує замінити одну з моделей літаків. Причиною такого кроку стали дедалі більші сумніви інвесторів і пасажирів щодо надійності повітряного судна.

Також ми писали, куди запустять найдовший рейс у світі. Він триватиме 29 годин.