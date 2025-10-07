Відео
Головна Новини дня Єдиний у світі літак Ан-6 передали Держмузею авіації — фото

Єдиний у світі літак Ан-6 передали Держмузею авіації — фото

Дата публікації: 7 жовтня 2025 15:06
Літак Ан-6 та Ан-2П передали Державному музею авіації
Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Державному музею авіації імені Антонова передали єдиний збережений у світі літак Ан-6 та раритетний Ан-2П. Такі експонати безцінні для історії.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець 7 жовтня. 

Літак Ан-6 передали Держмузею авіації

Президент Асоціації розвитку авіації України Олександр Бадрудінов, який і передав літак музею, повідомив, що унікальність літака Ан-6 ще й у тому, що у свій час він встановив рекорд, піднявшись на висоту 11 тисяч метрів. Наразі його досі не побили. 

Відповідаючи на питання журналістки щодо вартості літака, Бадрудінов заявив, що його можна продати за ціною металобрухту, але для історії він безцінний.

Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE
Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE
Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE
Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE
Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE
Літак, який передали Державному музею. Фото: Новини.LIVE

Київ літак музеї раритет авіація
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
