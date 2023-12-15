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ЕБРР предоставит 150 млн евро для поддержки Укрэнерго, — Шмыгаль

15 декабря 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЕБРР предоставит 150 млн евро для поддержки Укрэнерго, — Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго в прохождении отопительного сезона.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Поддержка энергетической безопасности Украины

По словам Шмыгаля, Украина и ЕБРР подписали сегодня соответствующие соглашения. Он подчеркнул, что это весомый вклад партнеров в энергетическую безопасность и стабильное энергопитание потребителей.

"Также в сотрудничестве с ЕБРР реализуются проекты комплексного восстановления и восстановления украинских магистральных сетей", — рассказал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил ЕБРР, президента Одиль Рено-Бассо и всех партнеров за поддержку энергетического сектора Украины.

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Пост Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, глава управления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что украинцев ждет несколько "напряженных недель" в энергетике. Он также спрогнозировал, когда нагрузка системы немного спадет.

Также мы писали, что из-за понижения температуры в зимний период значительно возрастает потребление электроэнергии. Если столбик термометра опустится ниже 8-10°C, то в столице придется использовать графики отключения света.

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