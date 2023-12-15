ЄБРР надасть 150 млн євро для підтримки Укренерго, — Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 150 млн євро для України. Кошти спрямують для підтримки Укренерго в проходженні опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Підтримка енергетичної безпеки України

За словами Шмигаля, Україна та ЄБРР підписали сьогодні відповідні угоди. Він наголосив, що це вагомий внесок партнерів в енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення споживачів.

"Також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж", — розповів Шмигаль.

Прем'єр подякував ЄБРР, президенту Оділь Рено-Бассо та всім партнерам за підтримку енергетичного сектору України.

Допис Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова управління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що на українців чекає кілька "напружених тижнів" в енергетиці. Він також спрогнозував, коли навантаження системи дещо спаде.

Також ми писали, що через зниження температури в зимовий період значно зростає споживання електроенергії. Якщо стовпчик термометра опуститься нижче 8-10° C, то у столиці доведеться застосовувати графіки відключення світла.