Что изменится в Украине с 1 декабря 2025 года — цены, тарифы, льготы

С 1 декабря для украинцев серьезных изменений в тарифах или социальных программах не предусматривают. Стоимость основных коммунальных услуг останется на текущем уровне, а государственные социальные инициативы будут работать в обычном режиме.

Киев — вырастут ли цены с 1 декабря

С 1 декабря киевляне будут платить за электроэнергию те же тарифы: 4,32 грн за кВт-ч. Для пользователей двухзонных счетчиков ночной тариф (с 23:00 до 07:00) составляет 2,16 грн за кВт/ч.

Старые тарифы останутся и для проезда в коммунальном транспорте: 8 грн за поездку, или 6,50 грн за поездку при покупке 50 поездок на карточку. Транспортная карта — 96 гривен, ученическая — 120 гривен. Поездка в городской электричке — 14,99 гривен. Школьники ездят бесплатно.

Без изменений будут и тарифы на воду, поскольку последнее повышение было 1 января 2022 года. Централизованное водоснабжение и водоотведение для населения стоит 30,384 грн/м³: 16,164 гривен за холодную воду и 14,220 гривен за водоотвод. Горячая вода остается по цене 97,89 грн/м³.

Большинство киевлян, которые пользуются газом от "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривен за кубометр. Этот тариф будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Содержание домов и придомовых территорий в среднем будет 12-14 гривен за квадратный метр.

А за централизованное отопление придется заплатить 1654,41 гривен за 1 Гкал.

Львов — что изменится с 1 декабря

С 1 декабря во Львове остаются без изменений тарифы на электроэнергию — 4,32 гривен за кВт/ч, ночной тариф для двухзонных счетчиков — 2,16 гривен за кВт/ч. Газ от "Нафтогаза" будет стоить 7,96 грн/куб.м до конца апреля 2026 года.

Стоимость водоснабжения и водоотведения не меняется: 17,29 гривен за кубометр холодной воды и 8,59 гривен за водоотвод.

Проезд в общественном транспорте при оплате через "ЛеоКарт" или приложение будет стоить 17 гривен, банковской картой или NFC — 20 гривен и 25 гривен наличными у водителя. Студенты платят льготные 8,5 гривен. За безбилетный проезд будут штрафовать на 400 гривен.

Также с 1 декабря во Львове откроется 25 площадок для продажи новогодних елок. Больше всего точек в Шевченковском районе — шесть, во Франковском — четыре, в Железнодорожном — три, по две площадки обустроят в Сиховском, Лычаковском, Галицком районах и в Винниках.

Харьков — ожидать ли изменений в декабре

В Харькове проезд в общественном транспорте останется бесплатным. Городские власти продолжили инициативу, введенную в 2022 году, а расходы на перевозку пассажиров будут покрываться из бюджета города. На 2025 год на это заложили более 258 млн грн.

Тарифы на электроэнергию для населения во время отопительного сезона также не меняются: 4,32 грн за кВт/ч, ночной тариф для владельцев двухзонных счетчиков — 2,16 грн за кВт/ч.

Газ для бытовых потребителей будет стоить 7,96 грн за кубометр, и этот тариф будет действовать как минимум до конца апреля 2026 года. Дополнительно оплачивается распределение газа, стоимость которого зависит от прошлогоднего потребления.

Централизованное водоснабжение и водоотвод остаются на уровне 24,516 грн/м³: холодная вода — 16,032 грн/м³, водоотвод — 8,74 грн/м³. Тарифы на содержание домов и придомовых территорий также не меняются и определяются в зависимости от конкретного жилого объекта.

Цена на централизованное отопление для абонентов со счетчиками тепла составляет 1256,65 грн/Гкал, для тех, кто их не имеет, — 32,14 грн за квадратный метр в месяц в отопительный период.

