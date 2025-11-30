Що зміниться в Україні з 1 грудня 2025 року — ціни, тарифи, пільги

Продаж новорічних дерев. Фото: "Київблагоустрій"/Facebook

З 1 грудня для українців серйозних змін у тарифах чи соціальних програмах не передбачають. Вартість основних комунальних послуг залишиться на поточному рівні, а державні соціальні ініціативи працюватимуть у звичному режимі.

Київ — чи зростуть ціни з 1 грудня

Із 1 грудня кияни платитимуть за електроенергію ті ж тарифи: 4,32 грн за кВт·год. Для користувачів двозонних лічильників нічний тариф (з 23:00 до 07:00) становить 2,16 грн за кВт/год.

Старі тарифи залишаться і для проїзду у комунальному транспорті: 8 грн за поїздку, або 6,50 грн за поїздку при купівлі 50 поїздок на картку. Транспортна картка — 96 гривень, учнівська — 120 гривень. Поїздка в міській електричці — 14,99 гривень. Школярі їздять безкоштовно.

Без змін будуть і тарифи на воду, оскільки останнє підвищення було 1 січня 2022 року. Централізоване водопостачання та водовідведення для населення коштує 30,384 грн/м³: 16,164 гривень за холодну воду і 14,220 гривень за водовідведення. Гаряча вода залишається за ціною 97,89 грн/м³.

Більшість киян, які користуються газом від "Нафтогазу", платитимуть 7,96 гривень за кубометр. Цей тариф діятиме до 30 квітня 2026 року.

Утримання будинків і прибудинкових територій у середньому буде 12–14 гривень за квадратний метр.

А за централізоване опалення доведеться заплатити 1654,41 гривень за 1 Гкал.

Львів — що зміниться з 1 грудня

З 1 грудня у Львові залишаються без змін тарифи на електроенергію — 4,32 гривень за кВт/год, нічний тариф для двозонних лічильників — 2,16 гривень за кВт/год. Газ від "Нафтогазу" коштуватиме 7,96 грн/куб.м до кінця квітня 2026 року.

Вартість водопостачання та водовідведення не змінюється: 17,29 гривень за кубометр холодної води та 8,59 гривень за водовідведення.

Проїзд у громадському транспорті при оплаті через "ЛеоКарт" або додаток коштуватиме 17 гривень, банківською карткою або NFC — 20 гривень та 25 гривень готівкою у водія. Студенти платять пільгові 8,5 гривень. За безквитковий проїзд штрафуватимуть на 400 гривень.

Також з 1 грудня у Львові відкриється 25 майданчиків для продажу новорічних ялинок. Найбільше точок у Шевченківському районі — шість, у Франківському — чотири, у Залізничному — три, по два майданчики облаштують у Сихівському, Личаківському, Галицькому районах та у Винниках.

Харків — чи очікувати змін у грудні

У Харкові проїзд у громадському транспорті залишиться безкоштовним. Міська влада продовжила ініціативу, запроваджену у 2022 році, а витрати на перевезення пасажирів покриватимуться з бюджету міста. На 2025 рік на це заклали понад 258 млн грн.

Тарифи на електроенергію для населення під час опалювального сезону також не змінюються: 4,32 грн за кВт/год, нічний тариф для власників двозонних лічильників — 2,16 грн за кВт/год.

Газ для побутових споживачів коштуватиме 7,96 грн за кубометр, і цей тариф діятиме щонайменше до кінця квітня 2026 року. Додатково сплачується розподіл газу, вартість якого залежить від минулорічного споживання.

Централізоване водопостачання та водовідведення залишаються на рівні 24,516 грн/м³: холодна вода — 16,032 грн/м³, водовідведення — 8,74 грн/м³. Тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій також не змінюються і визначаються залежно від конкретного житлового об’єкта.

Ціна на централізоване опалення для абонентів з лічильниками тепла складає 1256,65 грн/Гкал, для тих, хто їх не має, — 32,14 грн за квадратний метр на місяць у опалювальний період.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чи зміниться механізм субсидій з 1 грудня.

Також з 1 грудня почнуть діяти оновлені правила риболовлі.