Японский лунный модуль SLIM вышел на орбиту Луны
Японский беспилотный лунный модуль SLIM успешно вышел после старта на орбиту Луны. Посадка модуля на спутник Земли состоится уже 20 января следующего года.
Об этом говорится в заявлении Японского аэрокосмического агентства.
Япония запустила свою лунную экспедицию
Как отметили в агентстве, Токио надеется, что в случае посадки SLIMа на Луну, произойдет переход от эпохи "посадок, где мы можем" к эре "посадок, где мы хотим". Таким образом, успех экспедиции может быть толчком для дальнейших миссий на Луну, которые могут включать поиск воды, и поиск мест для проведения терраформирования.
В случае успешного приземления, агентство собирается провести анализ горных пород на поверхности Луны. В случае провала посадки модуля 20 января, ученые посадят аппарат 16 февраля. Это говорит о том, что Япония может стать пятой страной, которая посадит свой космический аппарат на поверхность Луны после СССР, США, Китая и Индии на фоне обострения глобальной космической конкуренции.
Напомним, что ранее на Луне был замечен новый кратер в результате падения российской космической станции "Луна-25". Также еще раньше в космосе вышел из строя индийский лунный модуль "Викрам", который ученые перевели в "спящий режим" из-за наступления "лунной ночи".
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