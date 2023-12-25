Японский лунный модуль SLIM вышел на орбиту Луны

Рендер японского лунного модуля SLIM на поверхности Луны. Фото: JAXA

Японский беспилотный лунный модуль SLIM успешно вышел после старта на орбиту Луны. Посадка модуля на спутник Земли состоится уже 20 января следующего года.

Об этом говорится в заявлении Японского аэрокосмического агентства.

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Как отметили в агентстве, Токио надеется, что в случае посадки SLIMа на Луну, произойдет переход от эпохи "посадок, где мы можем" к эре "посадок, где мы хотим". Таким образом, успех экспедиции может быть толчком для дальнейших миссий на Луну, которые могут включать поиск воды, и поиск мест для проведения терраформирования.

Траектория посадки SLIM на поверхность Луны в январе. Источник: JAXA

В случае успешного приземления, агентство собирается провести анализ горных пород на поверхности Луны. В случае провала посадки модуля 20 января, ученые посадят аппарат 16 февраля. Это говорит о том, что Япония может стать пятой страной, которая посадит свой космический аппарат на поверхность Луны после СССР, США, Китая и Индии на фоне обострения глобальной космической конкуренции.

Напомним, что ранее на Луне был замечен новый кратер в результате падения российской космической станции "Луна-25". Также еще раньше в космосе вышел из строя индийский лунный модуль "Викрам", который ученые перевели в "спящий режим" из-за наступления "лунной ночи".