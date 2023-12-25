Японський місячний модуль SLIM вийшов на орбіту Місяця

Рендер японського місячного модуля SLIM на поверхні Місяця. Фото: JAXA

Японський безпілотний місячний модуль SLIM успішно вийшов після старту на орбіту Місяця. Посадка модуля на супутник Землі відбудеться вже 20 січня наступного року.

Про це йдеться у заяві Японської аерокосмічної агенції.

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Як зазначили в агенції, Токіо сподівається, що у випадку посадки SLIMа на Місяць, відбудеться перехід від епохи "посадок, де ми можемо" до ери "посадок, де ми хочемо". Таким чином, успіх експедиції може бути поштовхом для подальших місій на Місяць, які можуть включати пошук води, та розшукування місць для проведення тераформування.

Траєкторія посадки SLIMа на поверхню Місяця у січні. Джерело: JAXA

У випадку успішного приземлення, агенція збирається провести аналіз гірських пород на поверхні Місяця. У випадку провалу посадки модуля 20 січня, науковці посадять апарат 16 лютого. Це свідчить про те, що Японія може стати п’ятою країною, яка посадить свій космічний апарат на поверхню Місяця після СРСР, США, Китаю та Індії на фоні загострення глобальної космічної конкуренції.

Нагадаємо, що раніше на Місяці помітили новий кратер внаслідок падіння російської космічної станції "Луна-25". Також ще раніше в космосі вийшов з ладу індійський місячний модуль "Вікрам", який науковці перевели у "сплячий режим" через настання "місячної ночі".