Янина Соколова отреагировала на приговор российского суда — эксклюзив Новини.LIVE

Янина Соколова. Фото: facebook.com/Ianina.Sokolova

Российские средства массовой информации 14 октября сообщили, что в РФ осудили украинскую телеведущую Янину Соколову за "межнациональную рознь". Журналистка в районном суде Басманного района в Москве получила восемь лет лишения свободы заочно.

"Осужденная" россиянами украинская телеведущая Янина Соколова отреагировала на этот приговор и дала Новини.LIVE эксклюзивный комментарий.

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По словам Янины Соколовой, иметь приговор в России — признак качественной работы в пользу Украины.

"Поэтому спасибо так называемому "Басманному суду Москвы" и лично председателю следственного комитета РФ, который подал на меня иск за признание и очередное доказательство своего же собственного российского тоталитаризма", — отметила Соколова.

Журналистка отметила, что и в дальнейшем остается при своем мнении: "с россиянами нужно иметь короткий разговор".

"Это играть или пуля. Все. Надеюсь что все виновные в военных преступлениях на территории Украины московиты будут уничтожены", — подытожила телеведущая.

Напомним, 14 октября в России заочно приговорили украинскую телеведущую Янину Соколову к восьми годам лишения свободы за "межнациональную рознь".

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