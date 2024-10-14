Яніна Соколова відреагувала на вирок російського суду — ексклюзив Новини.LIVE

Яніна Соколова. Фото: facebook.com/Ianina.Sokolova

Російські засоби масової інформації 14 жовтня повідомили, що у РФ засудили українську телеведучу Яніну Соколову за "міжнаціональну ворожнечу". Журналістка у районному суді Басманного району у Москві отримала вісім років позбавлення волі заочно.

"Засуджена" росіянами українська телеведуча Яніна Соколова відреагувала на цей "вирок" та дала Новини.LIVE ексклюзивний коментар.

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За словами Яніни Соколової, мати вирок у Росії — ознака якісної робити на користь України.

"Тому дякуємо так званому "Басманному суду Москви" та особисто голові слідчого комітету РФ, який подав на мене позов за визнання і черговий доказ свого ж власного російського тоталітаризму", — зазначила Соколова.

Журналістка зауважила, що і надалі залишається при своїй думці: "з росіянами потрібно мати коротку розмову".

"Це грати або куля. Все. Сподіваюся що всі винні у воєнних злочинах на території України московити будуть знищені", — підсумувала телеведуча.

Нагадаємо, 14 жовтня у Росії заочно засудили українську телеведучу Яніну Соколову до восьми років позбавлення волі за "міжнаціональну ворожнечу".

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