Какие елочные игрушки СССР можно продать за тысячи гривен

Елочные игрушки времен СССР. Фото: из открытых источников

Зимние праздники не за горами, и подготовка к ним уже начинается. Пока мы покупаем современные украшения для елки, у наших бабушек и дедушек хранятся старинные игрушки, которые могут стоить больших денег.

Об этом сообщает издание Главред и Знай.UA.

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Некоторые елочные игрушки советских времен сегодня можно продать за тысячи гривен благодаря их уникальному дизайну, яркой расцветке, интересным формам и высококачественным материалам. Изготовленные из прочного стекла и окрашенные стойкими красками, такие украшения сохраняются в отличном состоянии на протяжении десятилетий.

Если же вы решили продать винтажные новогодние игрушки, но не знаете их реальной стоимости, стоит проконсультироваться со специалистами. Но в то же время, можно самим оценить приблизительную цену, обратив внимание на несколько ключевых факторов. В первую очередь необходимо определить год выпуска – чем старше игрушка, тем она ценнее и реже встречается.

Большое значение имеет и сохранность елочной игрушки. Если она выглядит практически как новая, а о ее возрасте напоминает только характерный советский орнамент, у вас есть все шансы продать это украшение за большие деньги.

Согласно информации от Знай.UA, на украинских онлайн-площадках и специализированных сайтах для коллекционеров встречаются объявления о продаже редких советских елочных игрушек по впечатляющим ценам:

Ребенок на качелях Артель (1930-е годы) — от 50 000 грн;

Фигурки из набора Чиполлино — от 3 500 грн за каждую;

15 республик СССР — от 20 000 грн;

Доктор Айболит (набор из 5 фигурок) — 5 000 грн;

Баба Бабариха (1950-е годы) — от 5 000 грн;

Конек-Горбунок (стеклянная фигурка с глазурью) — 2 500 грн.

При этом даже более простые украшения советской эпохи стабильно продаются за хорошие деньги. Например, на OLX набор шаров и фигурок из 1950–1970-х годов оценивают в 1 000 грн, а за одну фигурку в отдельном объявлении могут запросить 800 грн.

Напомним, что до Рождества и Нового года осталось чуть больше месяца, поэтому пришло время планировать праздничные покупки. Традиционно перед важными датами дорожают продукты, поэтому экономные хозяева и хозяйки начинают готовиться заранее. Некоторые товары лучше купить в ноябре, так как удастся сэкономить немалую сумму.

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