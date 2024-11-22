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Ялинкові іграшки СРСР — що можна продати за тисячі гривень

22 листопада 2024 04:44
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Які ялинкові іграшки СРСР можна продати за тисячі гривень
Ялинкові іграшки часів СРСР. Фото: із відкритих джерел
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Зимові свята не за горами, і підготовка до них вже починається. Поки ми купуємо сучасні прикраси для ялинки, у наших бабусь і дідусів зберігаються старовинні іграшки, які можуть коштувати великих грошей.

Про це повідомляє видання Главред та Знай.UA.

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Деякі ялинкові іграшки радянських часів сьогодні можна продати за тисячі гривень завдяки їхньому унікальному дизайну, яскравому забарвленню, цікавим формам та високоякісним матеріалам.

Якщо ж ви вирішили продати вінтажні новорічні іграшки, але не знаєте їхньої реальної вартості, варто проконсультуватися з фахівцями. Але водночас, можна самим оцінити приблизну ціну, звернувши увагу на кілька ключових чинників. Насамперед необхідно визначити рік випуску — що старша іграшка, то вона цінніша і рідше зустрічається.

Велике значення має і збереження ялинкової іграшки. Якщо вона виглядає практично як нова, а про її вік нагадує тільки характерний радянський орнамент, у вас є всі шанси продати цю прикрасу за великі гроші.

Згідно з інформацією від Знай.UA, на українських онлайн-майданчиках та спеціалізованих сайтах для колекціонерів зустрічаються оголошення про продаж рідкісних радянських ялинкових іграшок за вражаючими цінами:

  • Дитина на гойдалці Артель (1930 роки) — від 50 000 грн;
  • Фігурки з набору Чиполліно — від 3500 грн за кожну;
  • 15 республік СРСР — від 20 000 грн;
  • Лікар Айболіт (набір з 5 фігурок) — 5 000 грн;
  • Баба Бабаріха (1950-і роки) — від 5 000 грн;
  • Коник-Горбочок (скляна фігурка з глазур'ю) — 2 500 грн.

При цьому навіть і простіші прикраси радянської епохи стабільно продаються за хороші гроші. Наприклад, на OLX набір кульок та фігурок із 1950-1970-х років оцінюють у 1 000 грн, а за одну фігурку в окремому оголошенні можуть запросити 800 грн.

Нагадаємо, що до Різдва і Нового року залишилося трохи більше місяця, тож настав час планувати святкові покупки. Традиційно перед важливими датами дорожчають продукти, тому економні господарі та господині починають готуватися заздалегідь. Деякі товари краще купити в листопаді, бо вдасться заощадити чималу суму.

Також ми писали, в яких кольорах категорично не рекомендується зустрічати 2025 рік, щоб не нашкодити своєму життю.

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