В Минприроды назвали сумму ущерба для окружающей среды Украины от войны

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Сергей Власенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Сергей Власенко в четверг, 5 июня, выступил на совместном мероприятии МИД, ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) и ЮНИСЕФ, посвященном охране окружающей среды. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано более 7500 случаев ущерба окружающей среде.

Об этом с места сообщают Новини.LIVE.

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"Российская агрессия нанесла беспрецедентный вред нашей окружающей среде и имеет серьезные трансграничные последствия. С начала полномасштабного вторжения зафиксировано более 7500 случаев вреда окружающей среде", — сказал Власенко.

По его словам, реальный ущерб оценивается в более 83 миллиарда евро, что составляет 3 триллиона 901 миллиард гривен. Среди таких убытков является разрушение Каховской дамбы — завтра, 6 июня, будет вторая годовщина трагедии.

Также в феврале этого года Россия попала в арку нового безопасного конфайнмента над ЧАЭС и вызвала масштабные лесные пожары и химическое загрязнение водных объектов. Речь идет об отравлении реки Сейм, которая была самой чистой рекой и утечке нефти из российских танкеров в Керченском проливе.

Напомним, на побережье Одесской области до сих пор остались сотни килограммов мазута с российских танкеров.

Ранее в ЦПД сообщали, что Россия скрывает правду о загрязнении водоемов в результате аварии танкера.