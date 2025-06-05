У Міндовкілля назвали суму збитків для навколишнього середовища України від війни

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Сергій Власенко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Сергій Власенко у четвер, 5 червня, виступив на спільному заході МЗС, ЮНЕП (Програма ООН з довкілля) та ЮНІСЕФ, присвяченому охороні довкілля. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зафіксовано понад 7500 випадків шкоди довкіллю.

Про це з місця повідомляють Новини.LIVE.

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"Російська агресія завдала безпрецедентної шкоди нашому довкіллю та має серйозні транскордонні наслідки. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 7500 випадків шкоди довкіллю", — сказав Власенко.

За його словами, реальні збитки оцінюються у понад 83 мільярди євро, що становить 3 трильйони 901 мільярд гривень. Серед таких збитків є руйнування Каховської дамби — завтра, 6 червня, будуть другі роковини від трагедії.

Також у лютому цього року Росія влучила в арку нового безпечного конфайнменту над ЧАЕС та спричинила масштабні лісові пожежі та хімічне забруднення водних об'єктів. Йдеться про отруєння річки Сейм, яка була найчистішою річкою, та витік нафти з російських танкерів у Керченській протоці.

Нагадаємо, на узбережжі Одеської області досі залишилися сотні кілограмів мазуту з російських танкерів.

Раніше в ЦПД повідомляли, що Росія приховує правду про забруднення водойм внаслідок аварії танкера.