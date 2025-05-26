В Государственной службе занятости назвали профессии, на которые есть спрос в Украине

Сварщик. Иллюстративное фото: Pexels

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк рассказала, люди каких профессий сейчас нужны украинским работодателям. По ее словам, это продавцы, строители и энергетики.

Об этом Жовтяк сказала в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Какие специалисты нужны работодателям

По последним данным Нацбанка, уровень безработицы в Украине составляет 10%. По словам Жовтяк, люди занимаются поиском работы. За прошлый год было зарегистрировано 600 тысяч людей со статусом безработный, а на сегодня это 100 тысяч.

Так, было опрошено 55 тысяч работодателей, в которых работает 4,2 миллиона украинцев.

"Мы увидели реальную картину, кто на сегодня им нужен. Например, 32% работодателей планируют поднимать зарплату в этом году. Более 30% и иногда более 50% готовы брать на работу защитников, ВПЛ и людей старшего возраста", — сказала она.

Жовтяк рассказала, что среди профессий наибольшим спросом пользуются водители, электросварщики, швеи, продавцы, энергетики, строители и остальные специалисты профессионально-технического наклона.

Ранее мы писали, какие выплаты получают украинцы, которые потеряли работу в 2025 году.

А в Госслужбе по вопросам труда рассказали о программе помощи работодателям за трудоустройство безработных.