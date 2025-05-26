У Державній службі зайнятості назвали професії, на які є попит в Україні

Зварювальник. Ілюстративне фото: Pexels

Директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк розповіла, люди яких професій наразі потрібні українським роботодавцям. За її словами, це продавці, будівельники та енергетики.

Про це Жовтяк сказала у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Які спеціалісти потрібні роботодавцям

За останніми даними Нацбанку, рівень безробіття в Україні становить 10%. За словами Жовтяк, люди займаються пошуком роботи. За минулий рік було зареєстровано 600 тисяч людей зі статусом безробітній, а на сьогодні це 100 тисяч.

Так, було опитано 55 тисяч роботодавців, в яких працює 4,2 мільйонів українців.

"Ми побачили реальну картину, хто на сьогодні їм потрібен. Наприклад, 32% роботодавців планують підіймати зарплату в цьому році. Понад 30% і подекуди більш як 50% готові брати на роботу захисників, ВПО та людей старшого віку", — сказала вона.

Жовтяк розповіла, що серед професій найбільший попит мають водії, електрозварювальники, швачки, продавці, енергетики, будівельники і решта спеціалістів професійно-технічного нахилу.

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