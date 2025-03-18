Ситуация в Покровске — как выглядит город сейчас

Вид Покровска сейчас. Фото: ГПСУ

Город Покровск Донецкой области, который когда-то был полон жизни, сейчас превращается в руины. Несмотря на разбитые дома и выжженные стены украинские пограничники продолжают держать оборону.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и показали кадры из города.

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Сейчас в Покровске разбитые дома, выжженные стены и следы вражеских ударов. Но несмотря на все, пограничники продолжают держать оборону и помогают всем, кто остался в городе.

Вид Покровска сейчас. Фото: ГПСУ

Вид Покровска сейчас. Фото: ГПСУ

Вид Покровска сейчас. Фото: ГПСУ

Вид Покровска сейчас. Фото: ГПСУ

По словам военных, Покровское направление — одно из приоритетных для российских войск. Впрочем, несмотря на привлеченные ресурсы и значительное количество личного состава, продвижение оккупантов здесь остановилось. Уже более месяца они не только не захватывают новых позиций, а иногда и теряют занятые ранее.

Пограничники, которые вовлечены в оборону города, рассказывают, что сейчас оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы усложнить логистику, для чего массово применяют дроны.

Напомним, ранее британская разведка назвала главную цель РФ под Покровском.

Кроме того, аналитики ISW объяснили, почему замедлилось наступление оккупантов на Покровск. Ранее российские войска были более активны на этом направлении.