Ситуація в Покровську — який вигляд має місто зараз

Вигляд Покровська зараз. Фото: ДПСУ

Місто Покровськ Донецької області, яке колись було сповнене життям, зараз перетворюється на руїни. Попри розбиті будинки та випалені стіни українські прикордонники продовжують тримати оборону.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі та показали кадри з міста.

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Зараз в Покровську розбиті будинки, випалені стіни та сліди ворожих ударів. Та попри все, прикордонники продовжують тримати оборону та допомагають усім, хто залишився в місті.

Вигляд Покровська зараз. Фото: ДПСУ

Вигляд Покровська зараз. Фото: ДПСУ

Вигляд Покровська зараз. Фото: ДПСУ

Вигляд Покровська зараз. Фото: ДПСУ

За словами військових, Покровський напрямок — один із пріоритетних для російських військ. Втім, попри залучені ресурси та значну кількість особового складу, просування окупантів тут зупинилось. Вже понад місяць вони не лише не захоплюють нових позицій, а подекуди й втрачають зайняті раніше.

Прикордонники, які залучені в обороні міста, розповідають, що зараз окупанти докладають максимум зусиль, аби ускладнити логістику, для чого масово застосовують дрони.

Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала головну ціль РФ під Покровськом.

Крім того, аналітики ISW пояснили, чому сповільнився наступ окупантів на Покровськ. Раніше російські війська були більш активні на цьому напрямку.