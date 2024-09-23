Какой статус предусмотрен детям, живущим во время войны России против Украины

Ребенок закрыл глаза. Фото: Associated Press

Граждане Украины очень часто путают и считают, что статус "ребенок войны" касается современных несовершеннолетних людей, пострадавших от агрессии РФ. Однако это не так, поскольку этот статус имеют украинцы, которые на конец Второй мировой войны не были несовершеннолетними, а нынешние дети имеют право получить другой статус.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров Украины №268.

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В частности, на портале "Дія" существуют две отдельные страницы:

статус "ребенок войны" — предоставляется лицам, которые были несовершеннолетними по состоянию на 2 сентября 1945;

статус "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов" — он назначается тем, кто был несовершеннолетним во время проведения антитеррористической операции или мер по противодействию вторжению России.

Заявку на получение второго статуса могут подать дети, которые получили ранения, контузии, увечья, подверглись физическому, сексуальному или психологическому насилию, или были привлечены к деятельности военизированных или вооруженных формирований. Также этот статус доступен для тех детей, которых незаконно вывезли из Украины или держали в плену.

"Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка могут быть одно, несколько или все обстоятельства. При предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка", — сообщает портал "Дія".

Как подать заявку, чтобы ребенок получил статус

Заявку могут подать законные представители ребенка, любые совершеннолетние родственники, работник органа опеки и попечительства или ребенок после достижения 14 лет. В частности, для этого следует обратиться в службу по делам детей, предварительно подготовив все необходимые документы, а именно:

свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина;

паспорт законного представителя;

документ, подтверждающий полномочия взрослого или родственные связи;

справку о взятии на учет ВПЛ (при наличии);

выписки из медицинской карты или материалы уголовных производств (при необходимости);

выписка из реестра территориальной общины (при наличии).

Решение принимается в течение 30 календарных дней после регистрации заявления. Обращение рассматривается комиссией по защите прав ребенка, а статус предоставляется органом опеки и попечительства по месту регистрации или подачи заявления.

Предусматривает ли статус какие-то льготы

Государство не предоставляет льготы несовершеннолетним со статусом пострадавших от военных действий и вооруженных конфликтов, кроме бесплатного питания в учебных заведениях. Однако местные органы власти могут самостоятельно внедрять социальные программы для детей с таким статусом.

В 2023 году депутаты пытались урегулировать этот вопрос и установить конкретный список льгот для этой категории украинцев. Однако зарегистрированный в Верховной Раде законопроект не получил значительного продвижения.

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