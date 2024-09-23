Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Какой статус могут получить дети, пострадавшие в результате российско-украинской войны arrow

Какой статус могут получить дети, пострадавшие в результате российско-украинской войны

23 сентября 2024 01:56
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Какой статус предусмотрен детям, живущим во время войны России против Украины
Ребенок закрыл глаза. Фото: Associated Press
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Граждане Украины очень часто путают и считают, что статус "ребенок войны" касается современных несовершеннолетних людей, пострадавших от агрессии РФ. Однако это не так, поскольку этот статус имеют украинцы, которые на конец Второй мировой войны не были несовершеннолетними, а нынешние дети имеют право получить другой статус.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета Министров Украины №268.

Читайте также:

Какие есть статусы для детей, пострадавших от войны

В частности, на портале "Дія" существуют две отдельные страницы:

  • статус "ребенок войны" — предоставляется лицам, которые были несовершеннолетними по состоянию на 2 сентября 1945;
  • статус "ребенок, пострадавший в результате военных действий и вооруженных конфликтов" — он назначается тем, кто был несовершеннолетним во время проведения антитеррористической операции или мер по противодействию вторжению России.

Заявку на получение второго статуса могут подать дети, которые получили ранения, контузии, увечья, подверглись физическому, сексуальному или психологическому насилию, или были привлечены к деятельности военизированных или вооруженных формирований. Также этот статус доступен для тех детей, которых незаконно вывезли из Украины или держали в плену.

"Последствиями военных действий и вооруженных конфликтов для ребенка могут быть одно, несколько или все обстоятельства. При предоставлении ребенку статуса заявителем определяется обстоятельство, которое имело наибольшее негативное влияние на состояние здоровья и развитие ребенка", — сообщает портал "Дія".

Как подать заявку, чтобы ребенок получил статус

Заявку могут подать законные представители ребенка, любые совершеннолетние родственники, работник органа опеки и попечительства или ребенок после достижения 14 лет. В частности, для этого следует обратиться в службу по делам детей, предварительно подготовив все необходимые документы, а именно:

  • свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина;
  • паспорт законного представителя;
  • документ, подтверждающий полномочия взрослого или родственные связи;
  • справку о взятии на учет ВПЛ (при наличии);
  • выписки из медицинской карты или материалы уголовных производств (при необходимости);
  • выписка из реестра территориальной общины (при наличии).

Решение принимается в течение 30 календарных дней после регистрации заявления. Обращение рассматривается комиссией по защите прав ребенка, а статус предоставляется органом опеки и попечительства по месту регистрации или подачи заявления.

Предусматривает ли статус какие-то льготы

Государство не предоставляет льготы несовершеннолетним со статусом пострадавших от военных действий и вооруженных конфликтов, кроме бесплатного питания в учебных заведениях. Однако местные органы власти могут самостоятельно внедрять социальные программы для детей с таким статусом.

В 2023 году депутаты пытались урегулировать этот вопрос и установить конкретный список льгот для этой категории украинцев. Однако зарегистрированный в Верховной Раде законопроект не получил значительного продвижения.

Ранее мы писали, какие выплаты могут получить совершеннолетние дети погибших военных.

дети Вторая мировая война Украина война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:02 Довбик вызвал экстаз у фанатов Ромы — как болельщики отреагировали на гол украинца

01:56 Какой статус могут получить дети, пострадавшие в результате российско-украинской войны

01:32 В Житомирской области мужчина убил своего соседа — какое наказание избрал для него суд

01:30 Демобилизация в Украине — когда ожидать и что препятствует этому процессу

01:24 Россия ударила по Запорожью КАБами — первые детали о последствиях атаки

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

00:10 После одного из обстрелов Украина оказалась на грани радиационной аварии — подробности

22 сентября 2024

23:53 Житель Полтавской области убил и изнасиловал 79-летнюю женщину — что решил суд

23:36 Трамп ответил, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году в случае проигрыша этой осенью

23:23 Зеленский вместе с женой прибыл в США — цель визита

23:12 В Запорожье раздались взрывы

02:02 Довбик вызвал экстаз у фанатов Ромы — как болельщики отреагировали на гол украинца

01:56 Какой статус могут получить дети, пострадавшие в результате российско-украинской войны

01:32 В Житомирской области мужчина убил своего соседа — какое наказание избрал для него суд

01:30 Демобилизация в Украине — когда ожидать и что препятствует этому процессу

01:24 Россия ударила по Запорожью КАБами — первые детали о последствиях атаки

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

00:10 После одного из обстрелов Украина оказалась на грани радиационной аварии — подробности

22 сентября 2024

23:53 Житель Полтавской области убил и изнасиловал 79-летнюю женщину — что решил суд

23:36 Трамп ответил, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году в случае проигрыша этой осенью

23:23 Зеленский вместе с женой прибыл в США — цель визита

23:12 В Запорожье раздались взрывы

Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Text

19:42 Политолог Андрей Бузаров объяснил, почему Telegram не намерены запрещать в Украине

Text

19:11 Умеров заявил, что Украина разработала ракетную программу

Text

14:21 Уже идут переговоры — Умеров назвал типы истребителей, которые нужны Украине

20 сентября 2024
Text

23:19 Нардеп заявила, что генералы применяют "советский подход" в украинской армии

Text

22:44 Нардеп Волынец заявил, что силовые структуры требуют от мобильных операторов информацию о людях

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

17 сентября 2024

15:44 Взрыв огнетушителя во львовском колледже — в горсовете сообщили подробности