Який статус передбачено дітям, які живуть під час війни Росії проти України

Дитина заплющила очі. Фото: Associated Press

Громадяни України дуже часто плутають та вважають, що статус "дитина війни" стосується сучасних неповнолітніх людей, які постраждали від агресієї РФ. Проте це не так, оскільки цей статус мають українці, які на кінець Другої світової війни не було неповнолітніми, а діти сьогодення мають право отримати інший статус.

Про це свідчить постанова Кабінету міністрів України №268.

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Зокрема, на порталі "Дія" існують дві окремі сторінки:

статус "дитина війни" — надається особам, які були неповнолітніми станом на 2 вересня 1945 року;

статус "дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів" — він призначається тим, хто був неповнолітнім під час проведення антитерористичної операції або заходів з протидії вторгненню Росії.

Заявку на отримання другого статусу можуть подати діти, які зазнали поранень, контузій, каліцтв, піддалися фізичному, сексуальному або психологічному насильству, або були залучені до діяльності воєнізованих чи збройних формувань. Також цей статус доступний для неповнолітніх, яких викрали, незаконно вивезли з України або тримали в полоні.

"Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини можуть бути одна, кілька або всі обставини. Під час надання дитині статусу заявником визначається обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан здоров’я та розвиток дитини", –— повідомляє портал "Дія".

Як подати заявку, щоб дитина отримала статус

Заявку можуть подати законні представники дитини, будь-які повнолітні родичі, працівник органу опіки та піклування або сама дитина після досягнення 14 років. Зокрема, для цього потрібно звернутися до служби у справах дітей, заздалегідь підготувавши всі необхідні документи, а саме:

свідоцтво про народження дитини або паспорт громадянина;

паспорт законного представника;

документ, що підтверджує повноваження дорослого або родинні зв'язки;

довідку про взяття на облік ВПО (за наявності);

виписки з медичної карти або матеріали кримінальних проваджень (за потреби);

витяг із реєстру територіальної громади (за наявності).

Рішення ухвалюється протягом 30 календарних днів після реєстрації заяви. Звернення розглядається комісією з питань захисту прав дитини, а статус надається органом опіки та піклування за місцем реєстрації або подання заяви.

Чи передбачає статус якісь пільги

Держава не надає пільг неповнолітнім зі статусом постраждалих від воєнних дій та збройних конфліктів, окрім безкоштовного харчування в навчальних закладах. Однак місцеві органи влади можуть самостійно впроваджувати соціальні програми для дітей із таким статусом.

У 2023 році депутати намагалися врегулювати це питання та встановити конкретний перелік пільг для цієї категорії українців. Проте зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт не отримав значного просування.

Нагадаємо, раніше ми писали, які виплати можуть отримати повнолітні діти загиблих військових.