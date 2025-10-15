Видео
Видео

Какие последствия спешки в подготовке бойцов — нардеп Евтушок

Дата публикации 15 октября 2025 17:20
Что скрывают о быстрой подготовке штурмовиков - Евтушок
Украинский штурмовик. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Нардеп от "Батькивщины" Сергей Евтушок заметил, что формирование и качественная военная подготовка штурмовых подразделений — это длительный процесс. Он отметил, что поспешные учения повышают риски потерь.

Об этом Сергей Евтушок заявил в эфире Ранок.LIVE в среду, 15 октября.

Читайте также:

Евтушок: на подготовку штурмовика нужны месяцы, а не недели

Нардеп подчеркнул, что набор и комплексная подготовка штурмовых подразделений включает овладение большим объемом техник и навыков, без которых бойцы остаются уязвимыми на поле боя. По его словам, попытки сократить процесс до одного-полутора месяцев приведут к низкой боеспособности подразделений и увеличению человеческих потерь. Евтушок настаивал, что минимальный срок подготовки должен составлять примерно шесть месяцев.

"Подготовить за 1 или 1,5 месяца штурмовика — нереальная история, это мясо пушечное. Штурмовика нужно готовить минимум 6 месяцев, потому что там много техник и навыков, которые уменьшают потери", — заявил Сергей Евтушок.

Он также акцентировал внимание на необходимости соблюдения прав человека и достойных условий пребывания в учебных центрах, чтобы обучение проходило эффективно и без нарушений. Евтушок отказался подробно комментировать отдельные инциденты из-за их эмоциональной составляющей, но настоял на проведении расследований ошибок и привлечении виновных к ответственности.

Напомним, что большинство из 34 пунктов программы "Защитник Киева" не реализованы, а по ключевому направлению, — подготовке операторов БпЛА, — не потрачено ни одной гривны.

Ранее мы также информировали, что базовая общая военная подготовка распространяется только на отдельные категории граждан, поэтому те, кто не подпадает под определение этой категории, не обязаны проходить обучение.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
