Що приховують про швидку підготовку штурмовиків — Євтушок

Нардеп від "Батьківщини" Сергій Євтушок зазначив, що формування та якісна військова підготовка штурмових підрозділів — це тривалий процес. Він наголосив, що поспішні навчання підвищують ризики втрат.

Про це Сергій Євтушок заявив в ефірі Ранок.LIVE у середу, 15 жовтня.

Євтушок: на підготовку штурмовика потрібні місяці, а не тижні

Нардеп підкреслив, що набір і комплексна підготовка штурмових підрозділів включає опанування великого обсягу технік і навичок, без яких бійці залишаються вразливими на полі бою. За його словами, спроби скоротити процес до одного-півтора місяця призведуть до низької боєздатності підрозділів і збільшення людських втрат. Євтушок наполягав, що мінімальний термін підготовки має становити приблизно шість місяців.

"Підготувати за 1 або 1,5 місяця штурмовика — нереальна історія, це м’ясо гарматне. Штурмовика потрібно готувати мінімум 6 місяців, бо там багато технік і навичок, які зменшують втрати", — заявив Сергій Євтушок.

Він також акцентував увагу на необхідності дотримання прав людини та гідних умов перебування в навчальних центрах, щоб навчання проходило ефективно і без порушень. Євтушок відмовився детально коментувати окремі інциденти через їхню емоційну складову, але наполіг на проведенні розслідувань помилок і притягненні винних до відповідальності.

Нагадаємо, що більшість із 34 пунктів програми "Захисник Києва" не реалізовані, а за ключовим напрямом, — підготовкою операторів БПЛА, — не витрачено жодної гривні.

Раніше ми також інформували, що базова загальна військова підготовка поширюється лише на окремі категорії громадян, тож ті, хто не підпадає під визначення цієї категорії, не зобов’язані проходити навчання.